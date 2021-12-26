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Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 19.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


10. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza yayının sağ tarafından savunma arkasına pasında ceza sahası içi solunda topu alan Filip Novak'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


15. dakikada Semih Kaya'nın sağ kanattan yaptığı ortasında ceza sahası içinde bulunan Adem Büyük'ün volesinde meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.


29. dakikada Miguel Crespo'nun ceza sahası sol tarafından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.


36. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Bright Osayi-Samuel'in son çizgiye inip dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.



Stat: Ülker


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Çimen


Fenerbahçe: Berke Özer, Bright Osayi-Samuel, Kim Min-jae, Attila Szalai, Filip Novak, Jose Sosa, Miguel Crespo, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Serdar Dursun


Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Max Meyer, Diego Rossi, Enner Valencia, Dimitrios Pelkas, Muhammed Gümüşkaya, Miha Zajc, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Burak Kapacak


Teknik Sorumlu: Zeki Murat Göle


Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Semih Kaya, Sadık Çiftpınar, Wallace, Oussama Haddadi, Ndong, Rayane Aabid, Mustafa Eskihellaç, Mounir Chouiar, Adem Büyük, Benjamin Tetteh


Yedekler: Abdulsamed Damlu, Ahmet Eyüp Türkaslan, Awuku, Mallan, Mert Örnek, Haqi Osman, Jospin Nshimirimana, Mert Miraç Altıntaş, Muhammed Emin Sarıkaya, Karim Hafez


Teknik Direktör: Marius Sumudica


Gol: Filip Novak (dk. 10) (Fenerbahçe)

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