Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 3.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğü ile bitti.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada sol tarafta topla buluşan Ferdi'nin ortasında Arao'nun kafa vuruşunda top kaleci Ertaç'ta kaldı.
17.dakikada Emre Mor seri çalımlarla ilerledikten sonra Enner Valencia'yı topla buluşturdu. Valencia topa vurmaya çalışırken Rodrigues'in müdahalesi ile yer kaldı. Oyunu devam ettiren hakem Abdulkadir Bitigen, VAR'ın uyarısı sonrası pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.
20. dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Valencia, meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve takımını öne geçirdi. 1-0
41. dakikada Adana Demirsporlu futbolcular kendi yarı sahasından çıkarken topu kaptırdı. Araya giren Serdar Dursun'a çarpan top, Valencia'nın önünde kaldı. Hızla rakip kaleye ilerleyen Enner Valencia, kaleci Ertaç'ı da çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
Stat: Ülker
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Esat Sancaktar, Kamil Çetin
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Mauricio Lemos, Attila Szalai, Luan Peres, Willian Arao, Emre Mor, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Serdar Dursun, Enner Valencia
Yedekler: Ertuğrul Çetin, Gustavo Henrique, Alioski, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Joao Pedro, Osayi Samuel, Miguel Crespo, İsmail Yüksek
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Samet Akaydın, Yaroslav Rakitskiy, Kevin Rodrigues, Gökhan İnler, N'Diaye, David Akintola, Younes Belhanda, Henry Onyekuru, Artem Dzyuba
Yedekler: Vedat Karakuş, Tayyip Sanuç, Abdurrahim Dursun, Semih Güler, Birkir Bjarnason, Britt Assombalonga, İsmail Çokçalış, Yusuf Sarı, Berk Yıldız, Benjamin Stambouli
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Goller: Enner Valencia (dk. 20, 41)
Sarı kartlar: Samet Akaydın, Belhanda, Akintola (Adana Demirspor) Arao (Fenerbahçe)