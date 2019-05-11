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Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Akhisarspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 32.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Akhisarspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 2-1'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


28. dakikada Valbuena'nın uzun pasında sağ kanatta topala buluşan İsla, ortasını ceza alanı içine gönderdi. Fatih Öztürk'ün sektirdiği topu önünde bulan Soldado'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


30. dakikada İsla'nın sağ çaprazdan pasını çıkardığı Dirar, topun gelişine yaptığı düzgün vuruşla farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. 2-1


35. dakikada Barbosa'nın savunma arkasına attığı topu Bokila'nın, göğsünde yumuşatıp ardından yaptığı vuruş, direğin yanında auta çıktı.


39. dakikada Akhisarspor ceza alanı içinde yaşanan karambolde Dirar'ın şunutu, Güray'ın eline çarpınca hakem Abdulkadir Bitigen penaltı kararı verdi.


42. dakikada beyaz noktanın başına gelen Soldado'un vuruşunu kaleci Fatih, kornere çeldi.


45+3. dakikada sağ kanattan çizgiye inen Aykut'un ceza alanı içine çıkardığı topta Barbosa şık vuruşuyla topu filelerle buluşturdu. 2-1



Stat: Ülker


Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mehmet Cem Satman, Mustafa Savranlar


Fenerbahçe: Harun, İsla, Serdar, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal ? (Moses dk. 11), Jailson, Dirar, Valbuena, Eljif, Soldado


Yedekler: Berke, İsmail, Alper, Tolgay, Ayew, Zajc, Neustaedter, Sadık, Oğuz Kağan


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic, Sissoko, Caner Osmanpaşa, Güray, Rotman, Aykut, Zeki, Helder Barbosa, Elvis Manu, Bokila


Yedekler: Halil, Eray, Onur, Musa Nizam, Regattin, Cikalleshi, Serginho, Kadir


Teknik Sorumlu: Ercan Kahyaoğlu


Goller: Soldado (dk. 28), Dirar (dk. 30) (Fenerbahçe), Barbosa (dk.45+3) (Akhisarspor)


Sarı kart: Güray (Akhisarspor)

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