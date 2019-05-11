Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Akhisarspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Akhisarspor'u konuk etti. Mücadele sarı-lacivertlilerin 2-1'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Akhisarspor aldığı bu mağlubiyetle Süper Lig'e veda etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Valbuena'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top, direğin yanından az farkla auta çıktı.

68. dakikada gelişen Fenerbahçe kontratağında Moses'in pasında sol çaprazda topla buluşan Valbunea'nı şutunu Fatih tek hamlede kurtardı.

84. dakikada Valbuena'nın kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde topla buluşan Soldado'nun sert şutunu Fatih Öztürk çeldi.

Stat: Ülker

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mehmet Cem Satman, Mustafa Savranlar

Fenerbahçe: Harun, İsla, Serdar, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal ? (Moses dk. 11), Jailson, Dirar, Valbuena (Ayew dk. 88 ?), Eljif (Tolgay dk. 84 ?), Soldado

Yedekler: Berke, İsmail, Alper, Zajc, Neustaedter, Sadık, Oğuz Kağan

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic, Sissoko, Caner Osmanpaşa, Güray, Rotman, Aykut (Eray dk. 67), Zeki (Serginho dk. 84 ?), Helder Barbosa, Elvis Manu, Bokila (Cikalleshi dk. 75)

Yedekler: Halil, Onur, Musa Nizam, Regattin, Kadir

Teknik Sorumlu: Ercan Kahyaoğlu

Goller: Soldado (dk. 28), Dirar (dk. 30) (Fenerbahçe), Barbosa (dk. 45+3) (Akhisarspor)

Sarı Kartlar: Serdar, Eljif Elmas, Jailson (Fenerbahçe), Güray, Bokila, Eray (Akhisarspor)