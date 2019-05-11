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Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Akhisarspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 32.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Akhisarspor'u konuk etti. Mücadele sarı-lacivertlilerin 2-1'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Akhisarspor aldığı bu mağlubiyetle Süper Lig'e veda etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada Valbuena'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top, direğin yanından az farkla auta çıktı.


68. dakikada gelişen Fenerbahçe kontratağında Moses'in pasında sol çaprazda topla buluşan Valbunea'nı şutunu Fatih tek hamlede kurtardı.


84. dakikada Valbuena'nın kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde topla buluşan Soldado'nun sert şutunu Fatih Öztürk çeldi.



Stat: Ülker


Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mehmet Cem Satman, Mustafa Savranlar


Fenerbahçe: Harun, İsla, Serdar, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal ? (Moses dk. 11), Jailson, Dirar, Valbuena (Ayew dk. 88 ?), Eljif (Tolgay dk. 84 ?), Soldado


Yedekler: Berke, İsmail, Alper, Zajc, Neustaedter, Sadık, Oğuz Kağan


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic, Sissoko, Caner Osmanpaşa, Güray, Rotman, Aykut (Eray dk. 67), Zeki (Serginho dk. 84 ?), Helder Barbosa, Elvis Manu, Bokila (Cikalleshi dk. 75)


Yedekler: Halil, Onur, Musa Nizam, Regattin, Kadir


Teknik Sorumlu: Ercan Kahyaoğlu


Goller: Soldado (dk. 28), Dirar (dk. 30) (Fenerbahçe), Barbosa (dk. 45+3) (Akhisarspor)


Sarı Kartlar: Serdar, Eljif Elmas, Jailson (Fenerbahçe), Güray, Bokila, Eray (Akhisarspor)

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