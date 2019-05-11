Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Akhisarspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 32.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Akhisarspor'u konuk etti. Mücadele sarı-lacivertlilerin 2-1'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Akhisarspor aldığı bu mağlubiyetle Süper Lig'e veda etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Valbuena'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top, direğin yanından az farkla auta çıktı.
68. dakikada gelişen Fenerbahçe kontratağında Moses'in pasında sol çaprazda topla buluşan Valbunea'nı şutunu Fatih tek hamlede kurtardı.
84. dakikada Valbuena'nın kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde topla buluşan Soldado'nun sert şutunu Fatih Öztürk çeldi.
Stat: Ülker
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mehmet Cem Satman, Mustafa Savranlar
Fenerbahçe: Harun, İsla, Serdar, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal ? (Moses dk. 11), Jailson, Dirar, Valbuena (Ayew dk. 88 ?), Eljif (Tolgay dk. 84 ?), Soldado
Yedekler: Berke, İsmail, Alper, Zajc, Neustaedter, Sadık, Oğuz Kağan
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic, Sissoko, Caner Osmanpaşa, Güray, Rotman, Aykut (Eray dk. 67), Zeki (Serginho dk. 84 ?), Helder Barbosa, Elvis Manu, Bokila (Cikalleshi dk. 75)
Yedekler: Halil, Onur, Musa Nizam, Regattin, Kadir
Teknik Sorumlu: Ercan Kahyaoğlu
Goller: Soldado (dk. 28), Dirar (dk. 30) (Fenerbahçe), Barbosa (dk. 45+3) (Akhisarspor)
Sarı Kartlar: Serdar, Eljif Elmas, Jailson (Fenerbahçe), Güray, Bokila, Eray (Akhisarspor)