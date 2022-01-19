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Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22.

haftasında Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Altay'ı 2-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


46. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Osayi-Samuel'in çevirdiği topta arka direkte Enner Valencia müsait pozisyonda topa dokunamadı.


53. dakikada ceza sahası içi sol tarafından İrfan Can Kahveci'nin içeriye çevirdiği topta altıpas önünde bulunan Enner Valencia'nın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.


71. dakikada sağ kanattan İrfan Can Kahveci'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Serdar Dursun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1


79. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Enner Valencia'nın pasında ceza yayı içinde topla buluşan Mesut Özil'in ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Lis'te kaldı.



Stat: Ülker


Hakemler: Hüseyin Göçek, Ali Saygın Ögel, Mustafa Savranlar


Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-Jae, Attila Szalai (Nazım Sangare dk. 46), Jose Sosa (Miha Zajc dk. 77), Miguel Crespo (Max Meyer dk. 89 ?), Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci (Mesut Özil dk. 77), Dimitrios Pelkas (Enner Valencia dk. 46), Serdar Dursun


Yedekler: Bartu Kulbilge, Diego Rossi, Mergim Berisha, Luiz Gustavo, Marcel Tisserand


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Altay: Lis, Tolga Ünlü, Eric Björkander (Eren Erdoğan dk. 82 ?), Murat Akça, Kazımcan Karataş, Ceyhun Gülselam (Khaly Thiam dk. 63), Thaciano, Leandro Kappel, Cesar Pinares, Martin Rodriguez, Ahmed Rayan (Karamoko Bamba dk. 79)


Yedekler: Cihan Topaloğlu, Zeki Yıldırım, Marco Paixao, Nurettin Küçükdeniz, İbrahim Öztürk, Deniz Kadah, Özgür Özkaya


Teknik Direktör: Mert Nobre


Goller: Rayan (dk. 14) (Altay), İrfan Can Kahveci (dk. 37), Serdar Dursun (dk. 71) (Fenerbahçe)


Sarı kartlar: Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Cesar Pinares, Ceyhun Gülselam, Martin Rodriguez, Thaciano (Altay)

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