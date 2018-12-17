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Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 16.

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta kapanış mücadelesinde yeni teknik direktörü Ersun Yanal ile ilk maçına çıkan Fenerbahçe, BB Erzurumspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı, sarı-lacivertli ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


7. dakikada Ayew'in savunmanın arkasına attığı yüksek pasta Egemen'den seken top Slimani'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun plase şutunda top az farkla auta çıktı.


11. dakikada Isla'nın pasında topla buluşan Valbuena, rakibini geçip son çizgiden Slimani'ye çıkardı. Bu futbolcu sert vurdu ancak yandan dışarı gönderdi.


18. dakikada Eljif'in derin pasında son çizgiye inen Isla bekletmeden arka direğe ortaladı. 2 rakibinin ortasından iyi yükselen Ayew, kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0


27. dakikada kazanılan köşe vuruşunda topun başına gelen Valbuena ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Skrtel kafayı vurdu ve farkı 2'ye çıkardı. 2-0


36. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Mehmet Ekici, Slimani'ye pasını aktardı. Bu futbolcu bekletmeden savunmanın arkasına aşırttı. Valbuena'nın gelişine sert şutunda kaleci Sehic 2 hamlede topa sahip oldu.



Stat: Ülker Stadyumu


Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu


Fenerbahçe: Harun, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Ayew, Mehmet Ekici, Valbuena, Slimani


Yedekler: Berke, Erten, İsmail, Ferdi, Reyes, Barış, Benzia


Teknik Direktör: Ersun Yanal


BB Erzurumspor: Sehic, Tolga, Egemen, Lokman, Schwechlen, Kone, Scuk, Erhan, Taylan, Özer, Sunu


Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Acka, Thy, Emrah, Auremir, İbrahim, Munsy, Hakan Arslan, Tshabalala, Osman


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


Goller: Ayew (dk. 18), Skrtel (dk. 27) (Fenerbahçe)


Sarı kart: Lokman (BB Erzurumspor)

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