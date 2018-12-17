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Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - BB Erzurumspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 16.

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta kapanış mücadelesinde yeni teknik direktörü Ersun Yanal'la ilk maçına çıkan Fenerbahçe, BB Erzurumspor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde kapatan Fenerbahçe, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada Kunu'nun sol kanttan ortasında ceza sahası içinde Taylan'ın bıraktığı topa arka direkteki Emrah sert vurdu ve farkı 1'e indirdi. 2-1


53. dakikada Slimani'nin pasında topla buluşan Eljif, yine müsait durumdaki Slimani'yi gördü. Ancak Cezayirli futbolcu çok kötü bir vuruş yaparak topu yandan auta gönderdi.


57. dakikada topla buluşan Mehmet Ekici, rakibini geçtikten sonra ceza sahası dışından çok sert vurdu ancak top direğin dibinden auta çıktı.


63. dakikada Valbuena'nın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Eljif Elmas çok sert vurdu ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.


70. dakikada Benzia'nın ara pasında ceza sahasına giren Ayew, Egemen'i vücut çalımıyla geçip kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yakın mesafeden vuruşunda Sehic gole izin vermedi.


90+2. dakikada Sunu'nun ceza sahası içine gönderdiği topu Fenerbahçe savunması uzaklaştıramazken, meşin yuvarlak son olarak Thy'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun dönerek vuruşunda top uzak köşeye gitti ve ağlarla buluştu. 2-2



Stat: Ülker Stadyumu


Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu


Fenerbahçe: Harun, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Ayew (Reyes dk. 88 ?), Mehmet Ekici (Benzia dk. 68), Valbuena (Barış dk. 72), Slimani


Yedekler: Berke, Erten, İsmail, Ferdi


Teknik Direktör: Ersun Yanal


BB Erzurumspor: Sehic, Tolga, Egemen, Lokman, Schwechlen, Kone (İbrahim dk. 46), Scuk, Erhan (Thy dk. 82), Taylan, Özer (Emrah dk. 46), Sunu


Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Acka, Auremir, Munsy, Hakan Arslan, Tshabalala, Osman


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


Goller: Ayew (dk. 18), Skrtel (dk. 27) (Fenerbahçe), Emrah (dk. 48), Thy (dk. 90+2) (BB Erzurumspor)


Sarı kartlar: Lokman, Egemen (BB Erzurumspor)

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