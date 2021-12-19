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Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 17.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Ghezzal'ın direkt kaleye vurduğu serbest vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.


12. dakikada ceza sahası içerisinde Larin'in topa elle müdahalesini hakem Fırat Aydınus penaltı olarak değerlendirdi.


14. dakikada Mesut Özil'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Ersin'in solundan filelere gitti. 1-0


25. dakikada Batshuayi ile paslaşan Josef'in ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1


30. dakikada Vida'nın hatasında topla buluşan Rossi, ceza sahasına sağ çaprazdan girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ersin'den döndü. Dönen topu takip eden Berisha'nın kale önünde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1


45+1. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Batshuayi'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Berke kornere çeldi.



Stat: Ülker


Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık


Fenerbahçe: Berke Özer, Serdar Aziz, Kim, Szalai, Osayi - Samuel, Crespo, Zajc, Novak, Rossi, Mesut Özil, Berisha


Yedekler: Ertuğrul Çetin, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Valencia, Pelkas, İrfan Can, Serdar Dursun, Gustavo, Muhammed Gümüşkaya, Nazım Sangare


Teknik Direktör: Vitor Pereira


Beşikaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal (Serdar Saatçı dk. 23), Vida, Rıdvan Yılmaz, Can Bozdoğan, Pjanic, Josef, Ghezzal, Larin, Batshuayi


Yedekler: Emre Bilgin, Montero, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Atiba, Mehmet Topal, Welinton, Güven Yalçın, Umut Meraş


Teknik Sorumlu: Önder Karaveli


Goller: Mesut Özil (dk. 14 pen.), Berisha (dk. 30) (Fenerbahçe), Josef (dk. 25) (Beşiktaş)


Sarı kart: Can Bozdoğan (Beşiktaş)

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