Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 17.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
59. dakikada Rıdvan'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada gerilerden gelen Josef'in penaltı noktası hizasından yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2
86. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Serdar Dursun'un kaleye dönüp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ersin'de kaldı.
90+5. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Batshuayi'nin sert şutunda meşin yuvarlak yakın direğe çarparak auta gitti.
Stat: Ülker
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık
Fenerbahçe: Berke Özer, Serdar Aziz, Kim, Szalai (Valencia dk. 90+2 ?), Osayi-Samuel (Sangare dk. 90+2 ?), Crespo, Zajc (Mert Hakan Yandaş dk. 65), Novak, Rossi (İrfan Can Kahveci dk. 65), Mesut Özil, Berisha (Serdar Dursun dk. 71)
Yedekler: Ertuğrul Çetin, Sosa, Pelkas, Gustavo, Muhammed Gümüşkaya
Teknik Direktör: Vitor Pereira
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal (Serdar Saatçı dk. 23), Vida, Rıdvan Yılmaz, Can Bozdoğan (Oğuzhan Özyakup dk. 46), Pjanic, Josef, Ghezzal (Gökhan Töre dk. 90+1 ?), Larin, Batshuayi
Yedekler: Emre Bilgin, Montero, Atiba, Mehmet Topal, Welinton, Güven Yalçın, Umut Meraş
Teknik Sorumlu: Önder Karaveli
Goller: Mesut Özil (dk. 14 pen.), Berisha (dk. 30) (Fenerbahçe) Josef (dk. 25 ve 59) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Can Bozdoğan, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup, Ghezzal, Batshuayi (Beşiktaş), Szalai, Serdar Aziz (Fenerbahçe)