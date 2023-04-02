Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 4 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 27.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'a 4-2 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Valencia, Welinton'un müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterirken, Welinton ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
53. dakikada penaltıyı kullanan Valencia'nın vuruşunda top sol kale direğine çarparak auta gitti.
57. dakikada çalımlarla ceza sahası içine giren Ferdi Kadıoğlu'nun vuruşunda Colley'e de çarpan top kaleci Mert'te kaldı.
58. dakikada Nathan Redmond'un sağ taraftan ortasında Cenk Tosun, kafa vuruşu ile kaleci Altay'ın sağından meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1
62. dakikada Beşiktaş atağında savunma arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Cenk Tosun'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
71. dakikada topla beraber süratli bir şekilde ilerleyen Emre Mor'un ceza yayı üzerinden şutunda top, sağ kale direğinin dibinden auta çıktı.
75. dakikada rakiplerini çalımlayarak ilerleyen Redmond, ceza yayı önünden sert bir şutla topu filelere gönderdi. 1-3
90+1. dakikada Redmond'un pasında sol çaprazda topla buluşan Aboubakar, ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-4
90+5. dakikada İrfan Can'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-4
Stat: Ülker
Hakemler: Halil Umut Meler, Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz (Emre Mor dk. 68), Samet Akaydin, Szalai, Osayi Samuel (Zajc dk. 63), Arao, Mert Hakan Yandaş (Rossi dk. 63), Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler (İrfan Can Kahveci dk. 77), Joao Pedro (Serdar Dursun dk. 77), Valencia
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Gustavo Henrque, Alioski, Crespo, İsmail Yüksek
Teknik Sorumlu: Joao de Deus
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç (Welinton dk. 10), Omar Colley, Masuaku, Amir Hadziahmetovic (Nathan Redmond dk. 46), Rachid Ghezzal (Maxim dk. 46), Salih Uçan, Gedson Fernandes (Necip Uysal dk. 55), Cenk Tosun (Tayfur Bingöl dk. 80+4 ?), Aboubakar
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Kerem Kesgin, Berkay Vardar, Muleka, Umut Meraş
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Valencia (dk. 41 pen.), İrfan Can Kahveci (dk. 90+5) (Fenerbahçe), Cenk Tosun (dk. 58 ve 62), Nathan Redmond (dk. 75), Aboubakar (dk. 90+1) (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Welinton (dk. 51) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Samet Akaydin, Mert Hakan Yandaş, Osayi Samuel (Fenerbahçe), Aboubakar, Colley, Gedson Fernandes, Maxim (Beşiktaş)