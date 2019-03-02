İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 24.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, taraftarı önünde Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada sağ kanattan paslaşarak kullanılan kornerde Moroziuk'un ortasında ceza alanı içinde Melnjak topu filelere gönderdi. 0-1


18. dakikada topla buluşan Zajc'ın sert şutu direğin üstünden auta çıktı.


22. dakikada sol taraftan Miha Zajc'ın kullandığı kornerde arka direkte topla buluşan Serdar, ceza sahası içinde rakibinden sıyrılıp yaptığı vuruşla takımına eşitliği getiren golü attı. 1-1


40. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında ceza alanı içinde Hasan'ın şutu savunmadan döndü. Dönen topla buluşan Moses'in şutunu ise kaleci Gökhan çeldi. Topu önünde bulan Soldado, takımını öne geçiren golü kaydetti. 2-1


42. dakikada Fenerbahçe Moses'le hızlı atağa kalkmak isterken Moroziuk oyuncuyu düşürdü ve ikinci sarı kartın sonunda kırmızı görerek Halil Umut Meler tarafından oyun dışına atıldı.



Stat: Ülker


Hakemler: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, İbrahim Çağlar Uyarcan


Fenerbahçe: Volkan, Isla, Skrtel, Serdar, Hasan Ali, Mehmet Topal, Moses, Valbuena, Zajc, Tolgay, Soldado


Yedekler: Harun, İsmail, Neustaedter, Alper, Mehmet Ekici, Şener, Ayew, Eljif, Jailson, Frey


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Abahou, Awaziem, Melnjak, Azubike, Abdullah, Umar Aminu, Nakoulma, Boldrin, Vedat Muriç


Yedekler: Cihan, Talbi, Mustafa, Saadane, Segovia, Çınar, Musa, Koray, Mehmet Uslu, Orhan Ovacıklı


Teknik Direktör: Okan Buruk


Goller: Serdar Aziz (dk. 22), Soldado (dk. 40) (Fenerbahçe), Melnjak (dk. 4) (Çaykur Rizespor)


Kırmızı kart: Moroziuk (dk. 42) (Çaykur Rizsespor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.