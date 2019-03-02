Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 24.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, taraftarı önünde Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada sağ kanattan paslaşarak kullanılan kornerde Moroziuk'un ortasında ceza alanı içinde Melnjak topu filelere gönderdi. 0-1
18. dakikada topla buluşan Zajc'ın sert şutu direğin üstünden auta çıktı.
22. dakikada sol taraftan Miha Zajc'ın kullandığı kornerde arka direkte topla buluşan Serdar, ceza sahası içinde rakibinden sıyrılıp yaptığı vuruşla takımına eşitliği getiren golü attı. 1-1
40. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında ceza alanı içinde Hasan'ın şutu savunmadan döndü. Dönen topla buluşan Moses'in şutunu ise kaleci Gökhan çeldi. Topu önünde bulan Soldado, takımını öne geçiren golü kaydetti. 2-1
42. dakikada Fenerbahçe Moses'le hızlı atağa kalkmak isterken Moroziuk oyuncuyu düşürdü ve ikinci sarı kartın sonunda kırmızı görerek Halil Umut Meler tarafından oyun dışına atıldı.
Stat: Ülker
Hakemler: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, İbrahim Çağlar Uyarcan
Fenerbahçe: Volkan, Isla, Skrtel, Serdar, Hasan Ali, Mehmet Topal, Moses, Valbuena, Zajc, Tolgay, Soldado
Yedekler: Harun, İsmail, Neustaedter, Alper, Mehmet Ekici, Şener, Ayew, Eljif, Jailson, Frey
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Abahou, Awaziem, Melnjak, Azubike, Abdullah, Umar Aminu, Nakoulma, Boldrin, Vedat Muriç
Yedekler: Cihan, Talbi, Mustafa, Saadane, Segovia, Çınar, Musa, Koray, Mehmet Uslu, Orhan Ovacıklı
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Serdar Aziz (dk. 22), Soldado (dk. 40) (Fenerbahçe), Melnjak (dk. 4) (Çaykur Rizespor)
Kırmızı kart: Moroziuk (dk. 42) (Çaykur Rizsespor)