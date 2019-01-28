Spor Toto Süper Lig : Fenerbahçe: 2 - E.Y.Malatyaspor: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 19.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, evinde Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Ayew'in pasını ceza sahası içinde düzgün kontrol eden İsla, topu ceza yayındaki Mehmet Ekici'ye çıkardı. Ekici'nin topun gelişine yaptığı sert vuruşu, kalecinin sağından filelerle buluştu. 1-0
28. dakikada sol kanattan kazanılan korner vuruşunda Aleksic'in ortasına iyi yükselen Mina, düzgün kafa vuruşuyla takımına eşitliği getiren golü kaydetti. 1-1
31. dakikada kaleyi karşıdan gören noktada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mehmet Ekici, şık vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Farnolle'nin solundan filelere gönderdi. 2-1
34. dakikada Mehmet Ekici'nin ceza sahası içine gönderdiği uzun topu Malatya savunması sektirdi. Topla sol çaprazda buluşan Soldado'nun şutunu kaleci Farnolle kornere çeldi.
45+3. dakikada Fenerbahçe ceza alanına atılan uzun topu Mina Donald'a indirdi. Donald'ın beklemeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2
Stat: Ülker Stadyumu
Hakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan
Fenerbahçe: Volkan, İsla, Sadık, Roman, Hasan Ali, Mehmet Topal, Mehmet Ekicix, Ayew, Dirar, Benzia, Soldado
Yedekler: Berke, İsmail, Şener, Alper, Ferdi, Abdulcebrail, Jailson, Elif, Moses, Valbuena
Teknik Direktör: Ersun Yanal
E.Y Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Robin Yalçın, Erkan Kaş, Donald, Murat, Aleksic, Adem Büyük, Guilherme, Ömer
Yedekler: Ertaç, Eren, Mustafa, Pereira, Sincere, Ahmed Ildız, Barış Alıcı, Mustafa, Bülent, Koulossa
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Mehmet Ekici (dk. 2 ve 31) (Fenerbahçe), Mina (dk. 28), Donald (dk. 45+ 3) (E.Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Soldado, Mehmet Topal, Mehmet Ekici (Fenerbahçe), Adem Büyük, Guilherme, Erkan Kaş (E.Y. Malatyaspor)