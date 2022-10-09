Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Fatih Karagümrük: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı gollerle 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada sağdan kazanılan korner atışını İrfan Can kullandı. Kafalardan seken topu Viviano yumrukladı ancak meşin yuvarlak İsmail Yüksek'te kaldı. Bu futbolcunun yerden şutunda Viviano gole izin vermedi.

9. dakikada İsmail Yüksek'in topuk pasında orta sahada topla buluşan Crespo ceza sahası önüne kadar gelip önünü boşalttı ve uzaktan çok sert vurarak topu ağlara yolladı. 1-0

11. dakikada sol kanattan bindiren Caner Erkin bekletmeden ceza sahasına ortaladı. Bu noktada Borini savunmadan önce kafayı vurdu ancak top az farkla yandan dışarı çıktı.

16. dakikada sağ kanatta topla buluşan Colley, Szalai'den sıyrılıp ceza sahasına ortaladı. Penaltı noktasında topla buluşan Borini, Gustavo'dan sıyrılıp çok sert vurdu ve skora eşitlik getirdi. 1-1

24. dakikada orta sahada topla buluşan Borini, Szalai'den dönerek sıyrıldı ve ceza sahasına giren Kouassi'yi gördü. Bu futbolcunun düzeltip vuruşunda Karagümrük öne geçti. 1-2

28. dakikada sol kanatta topla buluşan Lincoln, son çizgiye inip kale sahası içine ortaladı. Bu noktada savunmadan önceyi kafayı vuran Valencia topu filelere göndermeyi başardı. 2-2

45. dakikada sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci bekletmeden arka direğe ortaladı. Bu noktada yükselen Valencia'nın kafa vuruşunda top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

Stat: Ülker

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Abdullah Bora Özkara

Fenerbahçe: Altay, Osayi Samuel, Gustavo, Szalai, Lincoln, Crespo, İsmail Yüksek, Emre Mor, İrfan Can, Valencia, Joao Pedro

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Alioski, Rossi, Arda Güler, Serdar Dursun, Batshuayi, Zajc

Teknik Direktör: Jorge Jesus

Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Biraschi, Shukurov, Caner Erkin, Jimmy, Dresevic, Ozdoev, Colley, Kouassi, Borini

Yedekler: Batuhan Şen, Emir Tintiş, Diagne, Kerim Frei, Levent Mercan, Burak Kapacak, Lawrence, Caulker, Adnan Uğur, Burak Bekaroğlu

Teknik Direktör: Andrea Pirlo

Goller: Crespo (dk. 9), Valencia (dk. 28) (Fenerbahçe), Borini (dk. 16), Kouassi (dk. 24) (Karagümrük)

Sarı kart: Salih Dursun (Karagümrük)