Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 32.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak ligde 2. sıraya yükseldi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
68. dakikada sağ kanatta topla buluşan İrfan Can ceza sahası önüne gelerek içeriye ortaladı. Penaltı noktası üzerindeki Mert Hakan'ın kafayla arkaya aşırttığı topta Serdar Dursun çaprazdan kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
85. dakikada soldan kazanılan korner atışında Ferdi ortaladı. Savunmanın dokunamadığı top arka direkteki Halil'de kaldı. Bu futbolcunun düzeltip vuruşunda top filelere gitti ancak Hakem Atilla Karaoğlan, Halil'in topu elle kontrol ettiğine hükmetti.
Stat: Ülker
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, Aleks Taşçıoğlu
Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Kim, Ferdi (Szalai dk. 90 +1 ?), Crespo (Gustavo dk. 90+1 ?), Zajc, Mert Hakan (Arda Güler dk. 84 ?), Rossi, İrfan Can (Pelkas dk. 80 ?), Serdar Dursun (Berisha dk. 90+1 ?)
Yedekler: Berke, Nazım, Novak, Sosa, Valencia
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Galatasaray: Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau (Halil Dervişoğlu dk. 74), Babel (Morutan dk. 83 ?), Kerem, Gomis (Arda Turan dk. 83 ?)
Yedekler: İsmail, Pena, Semih, Boey, Pulgar, Ömer, Emre Kılınç
Teknik Direktör: Domenec Torrent
Goller: Zajc (dk. 26), Serdar Dursun (dk. 68) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Serdar Aziz, Mert Hakan, İrfan Can (Fenerbahçe), Marcao, Babel, Cicaldau, Taylan (Galatasaray)