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Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Göztepe: 0 (Maç sonucu)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 20.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 2-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada orta sahada Jerome'un Sadık'a arkadan ayağına yaptığı müdahale sonucunda hakem Suat Arslanboğa, Jerome'a direkt kırmızı kart gösterdi.


73. dakikada sol kanatta topla buluşan Moses'ın yanına verdiği pasta topla hareketlenen Jailson, ceza sahası içine girerdi. Jailson'un tekrar Moses'e pasında bekletmeden vuran Moses ağları sarstı. 2-0


81. dakikada İsmail'in sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Tolgay'ın kafa vuruşunu kaleci Beto kontrol etti.



Stat: Ülker


Hakemler: Suat Arslanboğa, Serkan Ok, İsmail Şencan


Fenerbahçe: Volkan, Isla, Neustadter, Sadık (Jailson dk. 70), İsmail, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Benzia (Tolgay dk. 64), Dirar, Ayew (Moses dk. 64), Soldado


Yedekler: Berke, Serdar Aziz, Abdulcebrail, Eljif Elmas, Valbuena, Slimani


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Göztepe: Beto, Gassama, Reis, Titi, Agbenyenu, Borges, Alpaslan (Deniz dk. 54), Halil (Yasin dk. 46), Serdar (Gouffran dk. 89 ?), Castro, Jerome


Yedekler: Eren, Göktuğ, Berkan, Kadu, Grillo, Yalçın, Tayfur


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Goller: Ayew (dk. 7), Moses (dk. 73) (Fenerbahçe)


Kırmızı kart: Jerome (dk. 50) (Göztepe)


Sarı kartlar: Ayew, Neustadter, Mehmet Topal (Fenerbahçe), Halil, Castro, Yasin (Göztepe)

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