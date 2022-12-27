Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Hatayspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 16.
Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Hatayspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı, sarı-lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada orta sahadan aldığı topla sağdan raki ceza sahasına giren Osayi-Samuel, çaprazdan sert vurdu ancak kaleci Erce bu pozisyonda gole izin vermedi.
7. dakikada Ribeiro'nun ara pasında savunmanın arkasına sarkan Lobjanidze kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda çaprazdan sert vurdu ancak top az farkla auta çıktı.
20. dakikada soldan kazanılan korner atışında Rossi ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Joshua King'in kafa vuruşunda direğe de çarpan top filelerle buluştu. 1-0
26. dakikada Ferdi'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Rossi, soldan son çizgiye inip ortaladı. Batshuayi bekletmeden plase bir vuruşla topu filelere gönderdi. 2-0
Stat: Ülker
Hakemler: Sarper Barış Saka, Volkan Ahmet Narinç, Erdem Bayık
Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Henrique, Szalai, Ferdi, İrfan Can Kahveci, Zajc, Arao, Rossi, King, Batshuayi
Yedekler: Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Alioski, Mert Hakan, Arda Güler, Lincoln, İsmail Yüksek, Emre Mor, Serdar Dursun
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Hatayspor: Erce, Kamil, Vranjes, Burak, Adekugbe, Aabid, Onur, El Kaabi, Ribeiro, Lobjanidze, Luis
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Simon Falette, Recep Burak Yılmaz, Kaan Kanak, Kevin Soni, Musa Çağıran, Muhammed Mert, Engin Can Aksoy, Sadık Baş, Bertuğ Özgür Yıldırım
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Goller: Joshua King (dk. 20), Batshuayi (dk. 26) (Fenerbahçe)
Sarı kart: Adekugbe (Hatayspor)