İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Hatayspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 26.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla ligde üst üste ikinci galibiyetini elde etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


54. dakikada Serdar Dursun'un sağ kanattan ortasında arka direkte Mergim Berisha meşin yuvarlağı Miha Zajc'a indirdi. Zajc'ın kale önünde vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.


60. dakikada Lobjanidze'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde El Kaabi'nin boş pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kurtardı.


65. dakikada kaleci Munir'in uzaklaştırdığı topu alan Miguel Crespa ceza sahası içinde El Kaabi'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve maçın hakemi Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.


67. dakikada penaltıda topun başına geçen Serdar Dursun meşin yuvarlağı kaleci Munir'in sağından ağlarla buluşturdu. 1-0


72. dakikada Sackey'in kafayla uzaklaştırmak istediği topa Serdar Dursun'un ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top üst direğe çarparak dışarı gitti.


76. dakikada Çağtay'ın kafa ile geri pasında Lobjanidze araya girerek topu kontrol etti. Kahraba'nın ceza sahası yayı içinde yaptığı vuruşta kaleci Altay meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.


79. dakikada Sackey, ceza sahası içinde kaleci Munir'e geri pas verdi. Munir'in ayağından seken topta araya giren Serdar Dursun, kaleci Munir tarafından düşürülürken, hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.


81. dakikada penaltıyı kullanan Serdar Dursun, meşin yuvarlağı kaleci Munir'in sağından ağlara gönderdi. 2-0



Stat: Ülker


Hakemler: Yasin Kol, Bahattin Duran, Ata Yıldırım


Fenerbahçe: Altay, Ozan Tufan (Mergim Berisha dk. 46), Serdar Aziz (Attila Szalai dk. 64), Marcel Tisserand, Çağtay Kurukalıp, Miguel Crespo, Miha Zajc, Osayi-Samuel, Arda Güler (Mert Hakan Yandaş dk. 73), Diego Rossi (Dimitrios Pelkas dk. 64), Serdar Dursun (Burak Kapacak dk. 87 ?)


Yedekler: Berke Özer, Jose Sosa, Enner Valencia, Nazım Sangare, Melih Bostan


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Isaac Sackey, Burak Öksüz ? (Selimcan Temel dk. 18 (Muhammed Mert dk. 87 ?), Adekugbe, Onur Ergün, Ribeiro, Lobjanidze (Sadık Baş dk. 87 ?), Benzia (Bertuğ Yıldırım dk. 87 ?), El Kaabi, Dylan Saint-Louis (Kahraba dk. 61)


Yedekler: Abdullah Yiğiter, Boudjemaa, Emre Kaplan, Eray Akar, Eren Fatsa


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Goller: Serdar Dursun (dk. 67 pen. ve 81 pen.) (Fenerbahçe)


Sarı kartlar: Ribeiro, Selimcan Temel (Hatayspor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.