Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, taraftarı önünde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Rakibi karşısında 1-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada sağ kanattan Popov'un yaptığı ortada savunmanın sektirdiği top Diagne'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda top Isla'nın eline çarparken, Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.

8. dakikada Diagne'nin kullandığı penaltı atışında Harun gole izin vermezken, dönen topu Eduok ağlara gönderdi ancak hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Eudok'un vuruştan önce ceza sahası içine girdiğine hükmetti ve VAR'a danışarak golü geçersiz kıldı.

16. dakikada Valbuena'nın kullandığı kornerde Mehmet Topal ön direkte kafayı vurup arkaya aşırttı. Arka direkte bomboş kalan Neustadter'in şutunda top yan ağlarda kaldı.

21. dakikada Trezeguet'nin sağdan ceza sahası içine yaptığı güzel ortada savunmanın arkasına sarkan Diagne, müsait pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ve takımını öne geçirdi. 0-1

32. dakikada Fenerbahçe yarı sahasında topla buluşan Diagne, ceza sahası önüne gelip sert vurdu, kaleci Harun'dan dönen topu savunma uzaklaştırdı.

38. dakikada Eljif'in kaptırdığı topta Trezeguet bekletmeden Eduok'u gördü. Ceza sahasına girer girmez aşırtma yapan bu futbolcu, meşin yuvarlağı üstten dışarı gönderdi.

40. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı top son olarak Mehmet Ekici'de kaldı. Ekici'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş az farkla yandan auta gitti.

44. dakikada Valbuena'nın sol kanattan yaptığı ortada ön direğe hareketlenen Neustadter kafayla dokundu ve takımına eşitliği getiren isim oldu. 1-1

45+3. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında ceza sahası sol çizgisinde topla buluşan Martin Skrtel, kale sahasına yerden çıkardı. Savunmada topu uzaklaştırmak isteyen Özgür Çek, topu kendi ağlarına gönderdi. 2-1

Stat: Ülker Stadyumu

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Erdinç Sezertan

Fenerbahçe: Harun, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif, Barış, Mehmet Ekici, Valbuena, Slimani

Yedekler: Berke, Erten, İsmail, Şener, Frey, Reyes, Benzia, Yiğithan

Teknik Sorumlu: Erwin Koeman

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Özgür Çek, Pavelka, Sadiku, Trezeguet, Tarkan, Eduok, Diagne

Yedekler: Eray, Mehmet Enes, Josue Sa, Koita, Hasan, Mustafa Ethem, Hakan, Onur, Yılmaz, Veigneau

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Goller: Diagne (dk. 21) (Kasımpaşa), Neustadter (dk. 44) Özgür Çek (dk. 45+3 k.k.) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Isla (Fenerbahçe), Tarkan (Kasımpaşa)