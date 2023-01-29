Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Yasin Özcan'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Bahoke'nin sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

20. dakikada İrfan Can Kahvecinin sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içi uzak kale direğinde iyi yükselen Valencia'nın yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Erdem'de kaldı.

24. dakikada Ahmet Engin'in sol taraftan içeri çevirdiği topta Fall'ın şutu Lincoln'e de çarparak filelere gitti. 0-1

34. dakikada Batshuayi'nin savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Enner Valencia, ceza sahası içinde Graovac'ın müdahalesi ile yerde kalınca hakem Volkan Bayarslan, penaltı noktasını gösterdi.

35. dakikada Valencia'nın kullandığı penaltı atışında top yan direkten oyun alanına geri döndü. VAR'dan gelen uyarının ardından hakem Volkan Bayarslan, kaleci Erdem'in vuruştan önce kale çizgisini terk ettiğini işaret ederek atışı tekrarlattı.

37. dakikada bir kez daha beyaz noktanın başına geçen Valencia, topu kaleci Erdem'in sağından ağlara yolladı. 1-1

39. dakikada Arda Güler'in pasında sağ kanatta topla buluşan Ferdi'nin içeriye ortasında Valencia plase bir vuruşla meşin yuvarlağı sağ kale direğinin dibinden ağlarla buluşturdu.. 2-1

Stat: Ülker

Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Ok, Samet Çiçek

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Szalai, Lincoln, Arao, Zajc, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Batshuayi, Valencia

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Rossi, Serdar Dursun, Crespo, Luan Peres, İsmail Yüksek, Emre Mor

Teknik Direktör: Jorge Jesus

Kasımpaşa: Erdem Canpolat, Tirpan, Ryan Donk, Graovac, Yasin Özcan, Hajradinovic, Eysseric, Fall, Mounir Chouir, Ahmet Emin Engin, Bahoken

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Tunay Torun, Yunus Mallı, Tarkan Serbest, Sadık Çiftpınar, Feyzi Yıldırım, Selim Dilli, Aytaç Kara, Berat Kalkan, Ali Demirel

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Goller: Enner Valencia (dk. 37 pen. ve 39) (Fenerbahçe), Fall (dk. 24) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Ryan Donk, Mickael Tirpan (Kasımpaşa), Arda Güler (Fenerbahçe)