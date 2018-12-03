Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, taraftarı önünde Kasımpaşa'yı konuk etti. İlk yarısı Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmada Kasımpaşa ikinci yarıda Diagne ile eşitliği yakaladı ve maç 2-2 sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada kazanılan serbest vuruştaTrezeguet ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Eduok kafayı vurdu ancak top üstten auta gitti.

51. dakikada sol kanatta topla buluşan Mehmet Ekici, kale sahası içine ortaladı. Savunmadan önce topa vuran Slimani, meşin yuvarlağı yandan dışarı gönderdi.

54. dakikada Trezeguet'nin sol kanattan yaptığı ortada Ben Youssef kafayla arka direğe gönderdi. Müsait pozisyondaki Diagne, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 2-2

70. dakikada Barış Alıcı'nın sağ kanattan yaptığı ortada ön direğe hareketlenen Eljif kafayı vurdu ancak yandan az farkla auta gönderdi.

71. dakikada Edouk'un pasında topla buluşan Pavelka, müsait durumdaki Trezeguet'yi gördü. Bu futbolcunun yerden şutunda top direğin dibinden dışarı çıktı.

80. dakikada Kasımpaşa ceza sahasında yaşanan karambolde önce Mehmet Topal ardından Frey kafayla havalandırdı. Son olarak boşta kalan topa Eljif vurdu ancak Ramazan topu kornere gönderdi.

90+2. dakikada kazanılan serbest vuruşta Benzia ceza sahasına ortaladı. Kaleci Ramazan'ın yumrukladığı topa Neustadter kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

Stat: Ülker Stadyumu

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Erdinç Sezertan

Fenerbahçe: Harun, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif (Reyes dk. 90+1 ?), Barış, Mehmet Ekici (Benzia dk. 65), Valbuena (Frey dk. 66), Slimani

Yedekler: Berke, Erten, İsmail, Şener, Yiğithan

Teknik Sorumlu: Erwin Koeman

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Özgür Çek (Veigneau dk. 69), Pavelka (Josue Sad dk. 81 ?), Sadiku, Trezeguet (Koita dk. 89 ?), Tarkan, Eduok, Diagne

Yedekler: Eray, Mehmet Enes, Hasan, Mustafa Ethem, Hakan, Onur, Yılmaz

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Goller: Diagne (dk. 21 ve 54) (Kasımpaşa), Neustadter (dk. 44) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Isla, Mehmet Topal, Eljif (Fenerbahçe), Tarkan (Kasımpaşa)