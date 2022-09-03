Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 5.
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Joshua King'in sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
52. dakikada Ferdi'nin pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan King'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
70. dakikada sağ kanattan Mert Hakan'ın yaptığı ortada arka direkte Rossi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
73. dakikada sağ kanattan Gökhan Sazdağı'nın yerden içeri çevirdiği topa Gavranovic'in vuruşunda kaleci Altay meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Ceza sahası içi sol çaprazında topu takip eden Cardoso'nun dar açıdan şutunda kaleci Altay gole izin vermedi.
86. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Rossi'nin yerden içeri çevirdiği topa arka direkte Ferdi dokundu. Direğe çarpan top oyun alanına döndü.
Stat: Ülker
Hakemler: Ali Palabıyık, Süleyman Özay, Erdem Bayık
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gustavo Henrique, Szalai, Peres, Ferdi Kadıoğlu (Arda Güler dk. 90+1 ?), Arao, Crespo (Bright Osayi Samuel dk. 79), Alioski (Lincoln Henrique dk. 90+1 ?), İrfan Can Kahveci (Mert Hakan Yandaş dk. 68), Joshua King (Rossi dk. 67), Joao Pedro
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Serdar Dursun, Bruma, Zajc, Emre Mor
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Kayserispor: Bilal Bayazit, Onur Bulut, Hosseini (Ackah dk. 59), Kolovetsios, Carole, Campanharo, Ramazan Civelek (Gökhan Sazdağı dk. 58), Cardoso, Mensah (Kemen dk. 85 ?), Thiam (Mane dk. 85 ?), Gavranovic (İlhan Parlak dk. 74)
Yedekler: Abdulkadir Taşdan, Baran Ali Gezek, Nurettin Korkmaz, Uzodimma, Bertolacci
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Goller: Joao Pedro (dk. 37), Joshua King (dk. 50) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Ferdi Kadıoğlu, Szalai (Fenerbahçe), Campanharo, Mensah (Kayserispor)