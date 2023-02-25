Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Willian Arao'nun uzun pasında ceza sahası içi son çizgiden Lincoln'ün içeriye çevirmek istediği pasta Endri Çekici'nin elle oynaması sonrası hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

13. dakikada penaltıyı kullanan Enner Valencia'nın şutunda kaleci Erhan'ın elinden seken top iki direğe de çarparak ağlarla buluştu. 1-0

22. dakikada Willian Arao ile kafa topuna yükselen Mame Diouf, rakibine yaptığı müdahale sonrası hakem Halil Umut Meler tarafından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

37. dakikada çalımlarla sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Diego Rossi'nin şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

45+6. dakikada Ferdi'nin pasında sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Diego Rossi bekletmeden arka direğe ortaladı. Topu iyi takip Valencia'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0

Stat: Ülker

Hakemler: Halil Umut Meler, Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Attila Szalai, Lincoln Henrique, Willian Arao, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc, Diego Rossi, Enner Valencia, Joshua King

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Serdar Dursun, Osayi-Samuel, Oosterwolde, Miguel Crespo, Emre Mor

Teknik Sorumlu: Joao de Deus

Konyaspor: Erhan Erentürk, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Francisco Calvo, Guilherme, Oğulcan Ülgün, Bouchalakis, Soner Dikmen, Konrad Michalak (Mehmet Büyüksayar dk. 41), Endri Çekici, Mame Diouf

Yedekler: Deniz Ertaç, Mehmet Erdoğan, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Pavicic, Robert Muric, Kahraman Demirtaş, Cebrail Karayel

Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic

Goller: Valencia (dk. 13 pen. ve 45+6)

Kırmızı kart: Mame Diouf (dk. 22) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Willian Arao (Fenerbahçe), Calvo, Ahmet Oğuz (Konyaspor)