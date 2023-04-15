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Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - MKE Ankaragücü: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 29.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe evinde karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada Joao Pedro'nun pasında ceza sahası içi sol tarafında topu alan Diego Rossi'nin çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.


54. dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahası içi sağ tarafından ortasında kale önünde topu alan Lamine Diack'ın vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı ve kornere gönderdi.


65. dakikada Matej Hanousek'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunan Ali Sowe'un kaleci İrfan Can Eğribayat'tan önce vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.


79. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Enner Valencia'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.


81. dakikada orta sahada Lamine Diack'ın ara pasında defansın arkasında sarkan Ali Sowe'un ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci İrfan Can Eğribayat'tan döndü. Pozisyonunda devamında topu önünde bulan Sowe meşin yuvarlak boş kaleye gönderdi. 0-1


84. dakikada Ezgjan Alioski'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Matej Hanousek'in İrfan Can Kahveci'ye yaptığı harekete hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.


87. dakikada penaltıda topun başına geçen Enner Valencia meşin yuvarlağı sağ alt köşeden ağlarla buluşturdu. 1-1


90+6. dakikada İrfan Can Kahveci sol taraftan cezası içine girip pasını Miguel Crespo'ya aktardı. Crespo'nun vuruşunda meşin ilk önce defanstan döndü. Daha sonra ceza sahası içinde topu önünde bulan Crespo'nun sağ alt köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1



Stat: Ülker


Hakemler: Atilla Karaoğlan, Serkan Ok, Esat Sancaktar


Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Attila Szalai, Ezgjan Alioski, İsmail Yüksek (Willian Arao dk. 64), Miha Zajc (Miguel Crespo dk. 78), Arda Güler (İrfan Can Kahveci dk. 78), Diego Rossi (Emre Mor dk. 64), Enner Valencia, Serdar Dursun (Joao Pedro dk. 46)


Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Jayden Oosterwolde, Nazım Sangare


Teknik Direktör: Jorge Jesus


MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Stelios Kitsiou (Fıratcan Üzüm dk. 87 ?), Kevin Malcuit, Nihad Mujakic, Matej Hanousek, Atakan Çankaya, Lamine Diack, Taylan Antalyalı (Oko dk. 90+10 ?), Ghayas Zahid (Andrej Dokanovic dk. 46), Emre Kılınç (Felicio Milson dk. 64), Ali Sowe


Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Arda Kızıldağ, Hasan Ali Kaldırım, Anastasios Chatzigiovanis, Sıtkı Ferdi İmdat, Pedrinho


Teknik Direktör: Tolunay Kafkas


Goller: Ali Sow (dk. 81) (MKE Ankaragücü), Enner Valencia (dk. 87 pen.), Miguel Crespo (dk. 90+6) (Fenerbahçe)


Sarı kartlar: İsmail Yüksek, Bright Osayi-Samuel (Fenerbahçe), Lamine Diack, Dokanovic, Matej Hanousek, Atakan Çankaya, Stelios Kitsiou, Nihad Mujakic, Felicio Milson (MKE Ankaragücü)

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