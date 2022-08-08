Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Ümraniyespor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Fenerbahçe sahasında Ümraniyespor ile karşılaşıyor.
Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe sahasında Ümraniyespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısını sarı-lacivertliler 2-1 önde tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1.dakikada sol kanattan Yonathan del Valle'nin ara pasında defansın arkasına sarkan Geraldo'nun sol taraftan ceza sahası içine girip çaprazdan vuruşunda kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı çeldi.
16. dakikada sağ taraftan Lincoln'ün kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Gustavo Henrique'den seken top ceza sahası içinde Avounou'nun eline çarptı. Daha sonra maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu VAR'dan pozisyonu tekrar izledi ve penaltı kararı verdi.
19. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Enner Valencia meşin yuvarlağı kaleci Serkan Kırıntılı'nın solundan ağlara gönderdi. 1-0
29. dakikada sol kanattan Ermir Lenjani'nin ortasında arka direkte iyi yükselen Glumac düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
45+3. dakikada Joshua King'in pasıyla sağ taraftan ceza sahası içine giren Diego Rossi pasını arka direkteki Enner Valencia'ya aktardı. Valencia'nın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
Stat: Ülker
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Serkan Çimen
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Luan Peres, Willian Arao, Emre Mor, Lincoln, Diego Rossi, Joshua King, Enner Valencia
Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Arda Güler, Mergim Berisha, Serdar Dursun, Osayi-Samuel, Bruma, Miha Zajc, Miguel Crespo, Lemos, İsmail Yüksek
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Glumac, Allyson, Ermir Lenjani, Oğuz Gürbulak, Mrsic, Durel Avounou, Geraldo, Yonathan del Valle, Bettaieb
Yedekler: Orkun Özdemir, Onur Ayık, Mustafa Eser, Isaac Sackey, Fatih Yiğit Şanlitürk, Mustafa Can Karagöz, Valentin Gherorghe, Emre Nefiz, Metehan Mimaroğlu, Tahsin Hacımustafaoğlu
Teknik Direktör: Recep Uçar
Goller: Enner Valencia (dk. 19 pen., 45+3) (Fenerbahçe), Glumac (dk. 29) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Willian Arao, Enner Valencia (Fenerbahçe), Bettaieb (Ümraniyespor)