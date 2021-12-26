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Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 19.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


61. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde Wallace'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya gitti.


69. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza yayından şutunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.


73. dakikada Enner Valencia'nın ara pasında sol taraftan ceza sahası içine giren Dimitrios Pelkas'ın rakiplerini geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0


87. dakikada Miha Zajc'ın pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Dimitrios Pelkas'in çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.



Stat: Ülker


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Çimen


Fenerbahçe: Berke Özer, Bright Osayi-Samuel, Kim Min-jae (Marcel Tisserand dk. 80 ?), Attila Szalai, Filip Novak, Jose Sosa, Miguel Crespo (Miha Zajc dk. 68), İrfan Can Kahveci (Dimitrios Pelkas dk. 58), Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil (Nazım Sangare dk. 80 ?), Serdar Dursun (Enner Valencia dk. 68)


Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Max Meyer, Diego Rossi, Muhammed Gümüşkaya, Burak Kapacak


Teknik Sorumlu: Zeki Murat Göle


Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Semih Kaya, Sadık Çiftpınar, Wallace, Oussama Haddadi (Haqi Osman dk. 81 ?), Ndong, Rayane Aabid (Mallan dk. 70), Mustafa Eskihellaç, Mounir Chouiar, Adem Büyük (Karim Hafez dk. 81 ?), Benjamin Tetteh


Yedekler: Abdulsamed Damlu, Ahmet Eyüp Türkaslan, Awuku, Mert Örnek, Jospin Nshimirimana, Mert Miraç Altıntaş, Muhammed Emin Sarıkaya


Teknik Direktör: Marius Sumudica


Goller: Filip Novak (dk. 10), Dimitrios Pelkas (dk. 73) (Fenerbahçe)


Sarı kartlar: Wallace (Yeni Malatyaspor), Pelkas (Fenerbahçe)

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