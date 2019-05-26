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Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 34.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Mücadele Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


57. dakikada Dirar'ın İsla'ya göndermek istediği pasta araya giren ve topu kapan Amilton kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlığı auta yolladı.


61. dakikada İsmail Köybaşı'nın ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Ferhat kornere çeldi.


64. dakikada Diego'nun kullandığı serbest vuruşta top Volkan'ın müdahalesinden sonra direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu Dirar kornere yolladı.


69. dakikada Moses'ten pası alan Dirar topu ceza alanı içine koşu yapan Eljif ile buluşturdu. Eljif'İn çektiği sert şut, kaleci Ferhat'ın solundan filelerle buluştu. 2-1


82. dakikada gelişen Antalyaspor atağında Hakan Özmert'in ceza alanı dışından çektiği sert şut az farkla üstten auta çıktı.


90+1. dakikada Jailson'un savunma arkasına gönderdiği pasta Moses'in şutunu ilk pozisyonda kaleci Ferhat çeldi. Dönen topu tekrar alan Moses, meşin yuvarlağı boş filelerle buluşturdu. 3-1



Stat: Ülker


Hakemler: Halis Özkahya, Volkan Ahmet Narinç, Yusuf Bozdoğan


Fenerbahçe: Volkan, Isla, Serdar, Sadık, Hasan Ali (İsmail dk. 46), Jailson, Mehmet Ekici, Dirar (Oğuz Kağan dk. 83 ?), Eljif, Zajc (Mehmet Topal dk. 68), Moses


Yedekler: Berke, Alper, Neustaedter, Abdulcebrail, Yusuf Mert


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Antalyaspor: Ferhat, Nazım, Bahadır (Hakan dk. 74), Diego, Tarık Çamdal, Chico, Amilton (Doukara dk. 80 ?), Serdar, Harun, Doğukan, Mevlüt (Drole dk. 75)


Yedekler: Ozan, Osman, Zeki, Herman Vardar, Cissokho, Halil İbrahim, Sergen


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Goller: Zajc (dk. 13), Eljif (dk. 69) Moses (dk. 90+1) (Fenerbahçe), Mevlüt (dk. 33) (Antalyaspor)


Sarı kartlar: Jailson (Fenerbahçe), Doğukan, Diego, Amilton (Antalyaspor)

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