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Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Çaykur Rizespor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 24.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, taraftarı önünde Çaykur Rizespor'u ağırladı. Mücadele, sarı-lacivertlilerin 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


46. dakikada sağ kanattan Moses'in ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Hasan Ali'nin sert şutunu kaleci Gökhan çeldi.


55. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Vedat Muriç'in pasında arka direkte boşta kalan Melnjak, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-2


62. dakikada kazanılan frikikte topun başına gelen Valbuena'nın sert şutu sağ direğin dibinden dışarı çıktı.


66. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Muriç'in Skrtel'den sıyrılarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.


80. dakikada Mehmet Ekici'nin ortasına yükselmek isteyen Serdar Aziz, Saadane'nin dirsek müdahalesiyle yerde kalınca hakem Umut Meler, beyaz noktayı gösterdi.


84. dakikada topun başına gelen Moses, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-2


90+5. dakikada Rize savunmasını kontratakla yakalayan Fenerbahçe'de, Mehmet Ekici'nin ceza alanından sert şutunu kaleci Gökhan zorlukla çeldi.



Stat: Ülker


Hakemler: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, İbrahim Çağlar Uyarcan


Fenerbahçe: Volkan, Isla, Skrtel, Serdar, Hasan Ali, Mehmet Topal, Moses (Eljif Elmas dk. 90 ?), Valbuena (Mehmet Ekici dk. 68), Zajc (Ayew dk. 57), Tolgay, Soldado


Yedekler: Harun, İsmail, Neustaedter, Alper, Şener, Jailson, Frey


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Abarhoun, Awaziem, Melnjak, Azubike (Musa dk. 85 ?), Abdullah, Umar Aminu (Segovia Samudio dk. 73), Nakoulma (Saadane dk. 46), Boldrin, Vedat Muriç


Yedekler: Cihan, Talbi, Mustafa, Çınar, Koray, Mehmet Uslu, Orhan Ovacıklı


Teknik Direktör: Okan Buruk


Goller: Serdar Aziz (dk. 22), Soldado (dk. 40), Moses ( dk. 84 pen.) (Fenerbahçe), Melnjak (dk. 4 ve 55) (Çaykur Rizespor)


Kırmızı kart: Moroziuk (dk. 42) (Çaykur Rizsespor)


Sarı kartlar: Ayew, Serdar (Fenerbahçe), Abdullah Durak, Saadane (Çaykur Rizespor)

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