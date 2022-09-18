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Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Corendon Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 7.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


5. dakikada Crespo kazandığı topu ceza sahası dışı sol çaprazdaki Valencia'ya aktardı. Topu kazanmak için araya giren Leroy Fer'in pası kısa düşerken ceza sahası içinde topla buluşan Rossi düzgün bir vuruş yaparak meşin yuvarlak ağlara gönderdi. 1-0


14. dakikada Gustavo'nun yükselttiği topu ceza yayı önünde indiren Valencia dönerek yaptığı vuruşta kaleci Runarsson sağına yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.


17. dakikada sol taraftan Rossi'nin kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Arao'nun dokunduğu topu Gustavo Henrique yakın mesafeden kafayı vurarak filelere gönderdi. 2-0


34. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte Gustavo Henrique'nin indirdiği topa Arao'nun yakın mesafeden kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Runarsson'da kaldı.


44. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Valencia son çizgide pasını Pedro'ya aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda Leroy Fer kayarak topu kornere çeldi.


45+1. dakikada topla ceza sahasına giren Fatih Aksoy'un müdahalesiyle yerde kalırken hakem Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi.


45+2. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Pedro'nun vuruşunda kaleci Runarsson soluna yatarak penaltıyı kurtardı.


45+3. dakikada savunmadan seken topu ceza yayı üzerinde gelişine vuran Crespo kalecinin sağından topu filelere gönderdi. 3-0



Stat: Ülker


Hakemler: Hüseyin Göçek, İbrahim Çağlar Uyarcan, Alpaslan Dedeş


Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Ezgjan Alioski, Miguel Crespo, Arao, Emre Mor, Valencia, Rossi, Pedro


Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Lincoln, Serdar Dursun, Osayi Samuel, Batshuayi, Zajc, İsmail Yüksek


Teknik Direktör: Jorge Jesus


Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Furkan, Fatih Aksoy, Balkovec, Efkan Bekiroğlu, Leroy Fer, Candeias, Efecan Karaca, Zinedine Ferhat (Oğuz Aydın dk. 16), Ahmet Hassan


Yedekler: Yusuf Karagöz, Erecan Yardımcı, Wilson Eduardo, Targhalline, Cavaleiro, Çağan Erciyes, Yusuf Özdemir, Lusamba


Teknik Direktör: Francesco Farioli


Goller: Rossi (dk. 5), Gustavo Henrique (dk. 17), Crespo (dk. 45+3) (Fenerbahçe)


Sarı kart: Efkan Bekiroğlu (Alanyaspor)

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