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Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - E.Y.Malatyaspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 19.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada Dirar'ın ceza sahası içinden şut denemesi savunmadan döndü. Dönen topta kaleyi düşünen Benzia'nın şutunu kaleci Farnolle rahat kontrol etti.


61. dakikada hızlı hücumda Yeni Malatya savunmasının arkasına sarkan Isla, topu Dirar ile buluşturdu. Ceza sahası içinde Erkan Kaş'ın müdahalesiyle Dirar yerde kalınca Ali Palabıyık penaltı kararı verdi.


64. dakikada beyaz noktaya gelen Mehmet Ekici'nin vuruşunu Fornolle çelmeyi başardı.


66. dakikada Erkan Kaş'ın ceza alanına attığı uzun pasta Bifouma kaleci Volkan ile karşı karıya kaldı. Volkan, Bifouma'nın sert şutunu kontrol etti.


70. dakikada Mehmet Ekici'nin köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Sadık'ın kafasını kaleci Farnolle kolay kontrol etti.


86. dakikada Valbuena'nın kullandığı kornerde Sadık'ın kafa vuruşunu kaleci Fanolle altıpas içine çeldi. Kaleciden dönen topu Mehmet Topal düzgün kafa vuruşuyla tamamlayarak filelerle buluşturdu. 3-2


90. dakikada Moses'in ceza sahası dışından yerden sert çektiği şut kale direğinin sağından dışarı çıktı.



Stat: Ülker


Hakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan


Fenerbahçe: Volkan, İsla, Sadık, Roman, Hasan Ali, Mehmet Topal, Mehmet Ekici (Valbuena dk. 84 ?), Ayew (Elif dk. 80 ?), Dirar, Benzia (Moses dk. 67), Soldado


Yedekler: Berke, İsmail, Şener, Alper, Ferdi, Abdulcebrail, Jailson,


Teknik Direktör: Ersun Yanal


E.Y Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Robin Yalçın, Erkan Kaş, Donald, Murat, Aleksic (Ahmed Ildız dk. 67), Adem Büyük (Bifouma Koulassa dk. 46), Guilherme, Ömer (Pereira dk. 77 ?)


Yedekler: Ertaç, Eren, Mustafa, Sincere, Barış Alıcı, Mustafa, Bülent


Teknik Direktör: Erol Bulut


Goller: Mehmet Ekici (dk. 2 ve 31), Mehmet Topal (dk. 86) (Fenerbahçe), Mina (dk. 28), Donald (dk. 45+ 3) (Evkur Yeni Malatyaspor)


Sarı kartlar: Soldado, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Hasan Ali, Sadık (Fenerbahçe), Adem Büyük, Guilherme, Erkan Kaş, Robin Yalçın (E.Y. Malatyaspor)

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