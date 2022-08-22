Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 4 - Adana Demirspor: 2 (Maç sonucu)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor'u ağırladı. Müsabaka ev sahibi ekibin 4-2 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Serdar Dursun'un sert şutunda savunmadan dönen top ceza sahası içinde Lincoln Henrique'nin önünde kaldı. Lincoln'nün sert pasında Miha Zajc gelişine vurdu ve meşin yuvarlak üst direğe çarparak filelere gitti. 3-0

53. dakikada savunma arkasına atılan pasta ceza sahası içinde topla buluşan Onyekuru, Attila Szalai'nin müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Abdulkadir Bitigen, penaltı noktasını gösterdi.

56. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Belhanda, sakin bir vuruş ile sağ alt köşeden meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-1

60. dakikada Belhanda'nın pasında ceza sahası içine topla giren Onyekuru'nun şutunu kaleci Altay, iki hamlede kontrol etti.

66. dakikada Fenerbahçe ceza sahası içerisinde Attila Szalai'nin kafasıyla hatalı geri pasında topu önünde bulan Onyekuru, meşin yuvarlağı kaleye doğru yolladı. Topa son dokunan Dzyuba farkı bire indirdi. 3-2

83. dakikada sağ taraftan Diego Rossi'nin kullandığı serbest vuruşta Alioski, ceza sahası içi sol çaprazda topu kontrol edip sol ayağıyla çok sert vuruş yaptı. Top filelere gitti ve ev sahibi takım farkı yeniden ikiye çıkardı. 4-2

Stat: Ülker

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Esat Sancaktar, Kamil Çetin

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Mauricio Lemos, Attila Szalai, Luan Peres, Willian Arao (İsmail Yüksek dk. 61), Emre Mor (Alioski dk. 80), Miha Zajc (Mert Hakan Yandaş dk. 62), Lincoln Henrique (Osayi Samuel dk. 88 ?), Serdar Dursun (Diego Rossi dk. 61), Enner Valencia

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Gustavo Henrique, İrfan Can Kahveci, Joao Pedro, Miguel Crespo

Teknik Direktör: Jorge Jesus

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson (Berk Yıldız dk. 90+3 ?), Samet Akaydın, Yaroslav Rakitskiy, Kevin Rodrigues, Gökhan İnler (Benjamin Stambouli dk. 61), N'Diaye, David Akintola (Yusuf Sarı dk. 46), Younes Belhanda, Henry Onyekuru, Artem Dzyuba (Britt Assombalonga dk. 87 ?)

Yedekler: Vedat Karakuş, Tayyip Sanuç, Abdurrahim Dursun, Semih Güler, Birkir Bjarnason, İsmail Çokçalış

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Goller: Enner Valencia (dk. 20 pen. ve 41) Miha Zajc (dk. 47), Alioski (dk. 83) (Fenerbahçe), Belhanda (dk. 56), Dzyuba (dk. 66) (Adana Demirspor)

Kırmızı kart: Yaroslav Rakitskyi (dk. 82) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Samet Akaydın, Belhanda, Akintola, Onyekuru (Adana Demirspor) Willian Arao, Miha Zajc, Attila Szalai (Fenerbahçe)