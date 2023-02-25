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Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 4 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 23.

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Konyaspor'u 4-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


61. dakikada Diego Rossi'nin ceza sahası içinin sağından ortasında arka direkte Enner Valencia'nin kafayla indirdiği topla ceza sahası dışı solunda buluşan Lincoln şutunu çekti. Kaleye giden topa kale önünde Joshua King'in dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0


67. dakikada sağ kanatta bulunan Ferdi Kadıoğlu pasını Miha Zajc'a aktardı. Zajc'ın sağ taraftan ceza sahası içine girip uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Erhan Erentürk meşin yuvarlağı kornere çeldi.


74. dakikada orta sahada topu alan Arda Güler rakiplerini çalımlayıp ceza yayının sağından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kale üzerinden dışarıya gitti.


78. dakikada Miguel Crespo'nun ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta arka direkte iyi yükselen Attila Szalai'nin kafa vuruşunda uzak köşeye giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-0



Stat: Ülker


Hakemler: Halil Umut Meler, Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu


Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Attila Szalai, Lincoln Henrique, Willian Arao (Miguel Crespo dk. 57), İrfan Can Kahveci (Emre Mor dk. 57), Miha Zajc (Oosterwolde dk. 68), Diego Rossi (Serdar Dursun dk. 80 ?), Enner Valencia, Joshua King (Arda Güler dk. 68)


Yedekler: Ertuğrul Çetin, Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Osayi-Samuel


Teknik Sorumlu: Joao de Deus


Konyaspor: Erhan Erentürk, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Francisco Calvo, Guilherme, Oğulcan Ülgün, Bouchalakis, Soner Dikmen, Konrad Michalak (Mehmet Büyüksayar dk. 41), Endri Çekici (Uğurcan Yazğılı dk. 68), Mame Diouf


Yedekler: Deniz Ertaç, Mehmet Erdoğan, Yasir Subaşı, Pavicic, Robert Muric, Kahraman Demirtaş, Cebrail Karayel


Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic


Goller: Valencia (dk. 13 pen. ve 45+6), Joshua King (dk. 61), Attila Szalai (dk. 78) (Fenerbahçe)


Kırmızı kart: Mame Diouf (dk. 22) (Konyaspor)


Sarı kartlar: Willian Arao (Fenerbahçe), Calvo, Ahmet Oğuz (Konyaspor)

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