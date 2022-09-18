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Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 5 - Corendon Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 5-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


70. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Lincoln'ün yerden sert ortasında Valencia meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-0


76. dakikada Valencia'nın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci, rakibinden sıyrılarak dar açıdan yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi. 5-0


87. dakikada Arda Güler'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Batshuayi, rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşta kaleci Runarsson gole izin vermedi.



Stat: Ülker


Hakemler: Hüseyin Göçek, İbrahim Çağlar Uyarcan, Alpaslan Dedeş


Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Ezgjan Alioski, Miguel Crespo (Mert Hakan Yandaş dk. 81 ?), Arao, Emre Mor (İrfan Can Kahveci dk. 66), Valencia (Batshuayi dk. 86 ?), Rossi (Lincoln dk. 66), Pedro (Arda Güler dk. 81 ?)


Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Serdar Dursun, Osayi Samuel, Zajc, İsmail Yüksek


Teknik Direktör: Jorge Jesus


Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Furkan, Fatih Aksoy, Balkovec, Efkan Bekiroğlu (Targhalline dk. 63), Leroy Fer, Candeias (Lusamba dk. 85 ?), Efecan Karaca (Cavaleiro dk. 85 ?), Zinedine Ferhat (Oğuz Aydın dk. 16), Ahmet Hassan (Erencan Yardımcı dk. 85 ?)


Yedekler: Yusuf Karagöz, Wilson Eduardo, Çağan Erciyes, Yusuf Özdemir


Teknik Direktör: Francesco Farioli


Goller: Rossi (dk. 5), Gustavo Henrique (dk. 17), Crespo (dk. 45+3), Valencia (dk. 70), İrfan Can Kahveci (dk. 76) (Fenerbahçe)


Sarı kartlar: Efkan Bekiroğlu, Balkovec (Alanyaspor)

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