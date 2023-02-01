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Spor Toto Süper Lig: Galatasararay: 3 - Ümraniyespor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 22.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


59. dakikada ceza sahası içinde Popov'un topa elle müdahalesini hakem Cihan Aydın penaltı olarak değerlendirdi.


60. dakikada Icardi'nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Orkun'un solundan filelerle buluştu. 2-2


71. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında Kerem'in topuk pasında Yunus ceza yayı üzerinde topla buluştu. Yunus'un bekletmeden şutunda meşin yuvarlak uzak direk tarafından auta gitti.


77. dakikada Avounou'nun Torreira'ya yaptığı müdahaleyi hakem Cihan Aydın sarı kart olarak değerlendirdi. Daha önce sarı kartı bulunan Avounou, kırmızı kartla oyundan atıldı.


83. dakikada sol çaprazdan Abdulkerim'in içeri çevirdiği topa Icardi'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-2



Stat: Nef


Hakemler: Cihan Aydın, Çağlar Uyarcan, Aleks Taşçıoğlu


Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Emre Taşdemir (Yunus Akgün dk. 46), Lucas Torreira, Sergio Oliveira (Mata dk. 76), Milot Rashica (Dubois dk. 46), Dries Mertens (Gomis dk. 79), Kerem Aktürkoğlu (Barış Alper Yılmaz dk. 81 ?), Mauro Icardi


Yedekler: Okan Kocuk, Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu, Emin Bayram, Kazımcan Karataş


Teknik Direktör: Okan Buruk


Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Strahil Popov (Kayode dk. 89 ?), Isaac Sackey, Epureanu, Onur Atasayar, Oğuz Gürbulak (Mrsic dk. 82 ?), Kartal Kayra Yılmaz (Yiğit Şanlıtürk dk. 89 ?), Avounou, Onur Ayık (Sekidika dk. 67), Geraldo (Gheorghe dk. 82 ?), Umut Nayir


Yedekler: Berke Özer, Lenjani, Yunus Mertoğlu, Serkan Göksu, Glumac


Teknik Direktör: Recep Uçar


Goller: Umut Nayir (dk. 11), Oğuz Gürbulak (dk. 39) (Ümraniyespor), Abdülkerim Bardakcı (dk. 32), Icardi (dk. 60 pen. ve 83) (Galatasaray)


Kırmızı kart: Avounou (dk. 77) (Ümraniyespor)


Sarı kart: Umut Nayir (Ümraniyespor)

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