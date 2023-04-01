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Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 27.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


1. dakikada sağ taraftan Oliveira'nın kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Abdulkerim'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ta kaldı.


15. dakikada Akintola'nın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topa buluşan Emre Akbaba'nın kontrol edip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakın direğe çarparak dışarı gitti.


19. dakikada sağ çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Oliveira direkt ceza sahasına ortasını yaptı. Uzak direk tarafında Abdulkerim'in dokunuşunda meşin yuvarlak auta gitti.


44. dakikada Badou Ndiaye'nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla Onyekuru buluştu. Onyekuru'nun ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten auta gitti.



Stat: Nef


Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Olguncan, Serkan Ok


Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi


Yedekler: Okan Kocuk, Dubois, Midtsjo, Yunus, Zaniolo, Gomis, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz, Mata, Kazımcan Karataş


Teknik Direktör: Okan Buruk


Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Morel, Semih Güler, Rodrigues, Badou Ndiaye, Stambouli, Akintola, Onyekuru, Emre Akbaba, Cherif Ndiaye


Yedekler: Karacic, Vedat, Manev, Mert Çetin, İsmail Çokçalış, Gökhan İnler, Furkan Soyalp, Yusuf Sarı, Yusuf Erdoğan, Guldbrandsen


Teknik Direktör: Vincenzo Montella


Sarı kartlar: Oliveira (Galatasaray), Svensson, Emre Akbaba, Akintola (Adana Demirspor)

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