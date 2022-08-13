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Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 - Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 2.

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, sahasında Giresunspor ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada sol taraftan Patrick van Aanholt'un içeri çevirdiği topa Sergen'in yaptığı ters dokunuşta meşin yuvarlak kaleci Onurcan'da kaldı.


4. dakikada ceza yayı önünden Oliviera'nın direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.


13. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Yunus, pasını penaltı noktası yanındaki Kerem'e aktardı. Kerem'in dönüp yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Onurcan kornere çeldi.



Stat: Nef


Hakemler: Kadir Sağlam, Abdullah Bora Özkara, Mustafa Savranlar


Galatasaray: Muslera, Boey, Nellson, Abdulkerim Bardakçı, Van Aanholt, Oliveira, Midtsjo, Emre Akbaba, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Seferovic


Yedekler: Okan Koçuk, Torreira, Mertens, Gomis, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Hamza Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı


Teknik Direktör: Okan Buruk


Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Perez, Alper Uludağ, Traore, Mejia, Savicevic, Serginho, Borja, Bajic


Yedekler: Ferhat Kaplan, Talha Ülvan, Doğan Can Davas, Rahmetullah Berişbek, Quinteros, Murat Cem Akpınar, Erol Can Akdağ, Kadir Seven, Mert Han Kurt, Şahin Dik


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Sarı kartlar: Oliveira, Van Aanholt (Galatasaray) Borja (Giresunspor)

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