İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 25.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


8. dakikada sağ kanatta topu alan Babel'in ceza sahası içi arka direğe ortasında topla buluşan Gomis'in direkt yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


10. dakikada Kerem'in pasında ceza sahası dışında topu alan Feghouli'nin savunma oyuncusunu çalımlayarak ceza sahası içinde yaptığı vuruşu kaleci Bilal oyun alanı içine çeldi.


37. dakikada Feghouli'nin pasında ceza sahası içinde topu alan Gomis'in dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.



Stat: Nef


Hakemler: Sarper Barış Saka, İbrahim Bozbey, Kerem Ersoy


Galatasaray: İnaki Pena, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Babel, Kerem, Gomis


Yedekler: İsmail, Omar Elabdellaoui, Semih Kaya, Pulgar, Ömer, Morutan, Cicaldau, Mustafa Muhammed, Barış Alper Yılmaz, Halil


Teknik Direktör: Domenec Torrent


Kayserispor: Bilal, Onur, Mert, Hosseini, Carole, Attamah, İbrahim, Cardoso, Ramazan Civelek, Bertolacci, Mustafa


Yedekler: Cenk, Yasir, Olivier Kemen, Gökhan Sazdağı, Hayrullah, Talha, Gavranovic, İlhan, Thiam


Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.