Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 25.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada sağ kanatta topu alan Babel'in ceza sahası içi arka direğe ortasında topla buluşan Gomis'in direkt yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
10. dakikada Kerem'in pasında ceza sahası dışında topu alan Feghouli'nin savunma oyuncusunu çalımlayarak ceza sahası içinde yaptığı vuruşu kaleci Bilal oyun alanı içine çeldi.
37. dakikada Feghouli'nin pasında ceza sahası içinde topu alan Gomis'in dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.
Stat: Nef
Hakemler: Sarper Barış Saka, İbrahim Bozbey, Kerem Ersoy
Galatasaray: İnaki Pena, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Babel, Kerem, Gomis
Yedekler: İsmail, Omar Elabdellaoui, Semih Kaya, Pulgar, Ömer, Morutan, Cicaldau, Mustafa Muhammed, Barış Alper Yılmaz, Halil
Teknik Direktör: Domenec Torrent
Kayserispor: Bilal, Onur, Mert, Hosseini, Carole, Attamah, İbrahim, Cardoso, Ramazan Civelek, Bertolacci, Mustafa
Yedekler: Cenk, Yasir, Olivier Kemen, Gökhan Sazdağı, Hayrullah, Talha, Gavranovic, İlhan, Thiam
Teknik Direktör: Hikmet Karaman