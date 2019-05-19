Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 - M.Başakşehir: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısını konuk ekip Başakşehir, Bajic'in 17. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada kazanılan korneri Belhanda kullandı. Fernando'nun kafa vuruşunda Mert Günok son anda topa müdahale ederken savunma meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

10. dakikada Muslera'nın vuruşu kısa düştü ve Bajic topa sahip oldu. Bu futbolcunun bekletmeden yaptığı vuruşta Muslera hatasını telafi ederek gole izin vermedi.

12. dakikada Belhanda'nın sağdan kullandığı kornerde iyi yükselen Luyindama kafayı vurdu ancak top az farkla auta çıktı.

17. dakikada Clichy'nin pasında iki rakibinden sıyrılıp ceza sahası son çizgisine inen Elia, penaltı noktası üzerine ortaladı. Burada iyi yükselen Bajic kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 0-1

40. dakikada kullanılan korner atışında savunmadan seken topu Marcao tamamladı ancak kaleci Mert gole izin vermedi.

44. dakikada Visca'nın soldan ortasında savunmadan seken topu İrfan Can ceza sahasına çevirdi. Marcao ile Muslera'nın anlaşmazlığı sonrasında boşta kalan topa Kudriashov dokundu ancak az farkla auta gönderdi.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Fernando, Donk, Feghouli, Onyekuru, Belhanda, Diagne

Yedekler: İsmail, Ahmet Çalık, Selçuk, Sinan, Linnes, Ömer, Semih, Emre Taşdemir, Yunus, Muğdat

Teknik Direktör: Fatih Terim

M.Başakşehir: Mert, Caiçara, Kudriashov, Mahmut, Clichy, Gökhan İnler, Emre (Mossoro dk. 29), Visca, İrfan Can, Elia, Bajic

Yedekler: Volkan, Attamah, Adebayor, Napoleoni, Soner, Jojic, Uğur, Serdar Taşçı, Robinho

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Gol: Bajic (dk. 17) (M.Başakşehir)

Sarı kartlar: Bajic, Adebayor (M.Başakşehir), Marcao, İsmail Çipe (Galatasaray)