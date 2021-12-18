Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 - Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 17.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
20. dakikada Chadli, sol kanattan ceza alanına girmeden pasını yayın solundaki Hasan Ali'ye aktardı. Bu oyuncunun yerden şutunda Marcao'dan sıyrılan Okaka, topu havalandırıp röveşata vuruşuyla takımını öne geçiren golü attı. 0-1
32. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafında meşin yuvarlağı alan Morutan, pasını bekletmeden içeride penaltı noktasının gerisindeki Diagne'ye verdi. Bu oyuncunun rakibini vücut çalımıyla ekarte edip yaptığı vuruş kaleci Muhammed'de kaldı.
41. dakikada ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Kerem'in yerden pasında penaltı noktasının hemen gerisinde meşin yuvarlağın sahibi olan Diagne'nin dönerek vuruşu yandan auta gitti
Stat: Nef
Hakemler: Zorbay Küçük, Ali Saygın Ögel, Candaş Elbil
Galatasaray: İsmail Çipe, DeAndre Yedlin, Marcao, Victor Nelsson, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Sofiane Feghouli, Olimpiu Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Mbaye Diagne
Yedekler: Fatih Öztürk, Alpaslan Öztürk, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Mustafa Muhammed, Oğulcan Çağlayan, Barış Alper Yılmaz, Halil Dervişoğlu
Teknik Sorumlu: Necati Ateş
Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Youssouf Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Tolga Ciğerci, Edin Visca, Berkay Özcan, Nacer Chadli, Stefano Okaka
Yedekler: Volkan Babacan, Alexandru Epureanu, Carlos Ponck, Emre Kaplan, Lucas Lima, Junior Caiçara, Danijel Aleksic, Deniz Türüç, Fredrik Gulbrandsen, Atabey Çiçek
Teknik Sorumlu: Erdinç Sözer
Gol: Okaka (dk. 20) (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Yedlin (Galatasaray), Chadli (Medipol Başakşehir)