Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 33.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada sağ tarafta topu alan Dicko'nun ceza sahası içine çalımlarla girerek yerden verdiği pasta Tetteh'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.
17. dakikada ceza yayı önünden Kerem'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Abdulsamed kornere çeldi.
32. dakikada ceza sahası içine sol taraftan çalımlarla giren Halil'in vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.
39. dakikada Pulgar'ın savunma arkasına attığı topla ceza sahası içine giren Babel'in yerden vuruşunda kaleye giden topu Malatyaspor savunmasında Awuku kornere gönderdi.
45+1. dakikada Tetteh'in ceza sahası içinde yaptığı vuruşta Galatasaray savunmasında Nelsson topu son anda çizgiden çıkarttı.
Stat: Nef
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Esat Sancaktar, İbrahim Bozbey
Galatasaray: Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Taylan, Berkan, Erick Pulgar, Babel, Kerem, Halil
Yedekler: İsmail, Inaki Pena, Alpaslan, Gomis, Ömer Bayram, Cicaldau, Emre Kılınç, Arda Turan, Semih Kaya, Sacha Boey
Teknik Direktör: Domenec Torrent
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Awuku, Campi, Hafez, Buğra, Donsah, Azubuike, Mustafa, Dicko, Kenan, Tetteh
Yedekler: Murat, Eyüp, Yiğit, Haqi Osman, Barış Başdaş, Nshimirimana, Erşan, Umut, Berat, Mert
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Sarı kartlar: Awuku (Yeni Malatyaspor), Babel (Galatasaray)