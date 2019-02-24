İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Akhisarspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 23.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Akhisaspor'u konuk etti. Mücadele sarı-kırmızılı takımın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


65. dakikada gelişen Galatasaray atağında sağ çaprazdan Ndiaye'nin pasında Feghouli'nin şutunu kaleci Lukac çeldi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.


75. dakikada Mitroglou'nun pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Onyekuru'nun rakibini çalımlayarak çaprazdan vuruşunda kaleci Lukac'ın tokatladığı top, direğe çarpıp kornere çıktı.


78. dakikada Belhanda'nın ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Feghouli'nin şutu üst direğe çarpıp auta çıktı.


85. dakikada atılan uzun topla sol kanatta topla buluşan Cikaleshi'nin sert şutu, az farkla üstten auta gitti.


89. dakikada Selçuk'un kullandığı kornerde Luyindama topu Donk'a çıkardı. Müsait pozisyonda topla buluşan Donk'un kafası üstten auta çıktı.


90+4. dakikada Selçuk'un uzun pasında kaleci Lukac'ın hatasını iyi değerlendiren Mitroglou, topu boş filelere gönderdi. 1-0



Stat: Türk Telekom


Hakemler: Suat Arslanboğa, Serkan Ok, İsmail Şencan


Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Ndiaye (Donk dk. 82 ?), Emre Akbaba (Selçuk dk. 46), Belhanda, Feghouli, Onyekuru (Yunus dk. 86 ?), Mitroglou


Yedekler: İsmail, Ahmet, Sinan, Ömer, Semih, Emre Taşdemir, Muğdat


Teknik Direktör: Fatih Terim


Akhisarspor: Lukac, Zeki, Cocalic, Caner, Kadir, Rotman, Sissoko, Aykut (Bilal Kısa dk. 79 ?), Onur (Regattin dk. 74), Barbosa, Manu (Cikaleshi dk.82 ?)


Yedekler: Bora, Musa Nizam, Göksu, Bokila


Teknik Sorumlu: Cem Kavçak


Gol: Mitroglou (dk. 90+4) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Mariano, Emre Akbaba (Galatasaray), Zeki, Rotman, Aykut, Manu, Lukac, Cikaleshi (Akhisarspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.