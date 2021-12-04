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Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Altay: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 15.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, Altay'ı ağırladı. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


16. dakikada orta alandan Halil'in gönderdiği topu alan Mustafa Muhammed'in ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta araya giren İbrahim topu kornere çıkardı.


18. dakikada Kappel ile ceza sahası içinde verkaç yapan Pinares'in yerden yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 0-1


25. dakikada sol taraftan Aanholt'un kullandığı köşe vuruşunda Nelsson'un kafa vuruşunu kaleci Lis oyun alanı içine çeldi.


30. dakikada sol taraftan içeri giren Aanholt'un ceza sahası içine yerden verdiği pasta Mustafa Muhammed'in şutunda top direkten oyun alanı içine döndü.


32. dakikada ceza sahasına atılan uzun topla içeride buluşan Poko'nun şutunu Muslera oyun alanı içine çeldi.


34. dakikada Marcao'nun pasında sol kanatta topla buluşan Feghouli'nin ceza sahası içine yerden verdiği pasta Halil'in şutunda top ağlara gitti. 1-1



Stat: Nef


Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun


Galatasaray: Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Muhammed


Yedekler: İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Oğulcan Çağlayan, Olimpiu Morutan, Christian Luyindama, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Mbaye Diagne


Teknik Sorumlu: Necati Ateş


Altay: Lis, Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Kazımcan Karataş, Kappel, Poko, Zeki Yıldırım, Rodriguez, Pinares, Bamba


Yedekler: Cihan, Tolga, Serge Aka, Ceyhun, Thaciano, Cem, Erhan Çelenk, Ahmed Rayyan, Paixao, Deniz Kadah


Teknik Direktör: Mustafa Denizli


Goller: Pinares (dk. 18) (Altay), Halil (dk. 34) (Galatasaray)


Sarı kartlar: DeAndre Yedlin (Galatasaray), Pinares (Altay)

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