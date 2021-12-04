Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Altay: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 15.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, Altay'ı ağırladı. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
16. dakikada orta alandan Halil'in gönderdiği topu alan Mustafa Muhammed'in ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta araya giren İbrahim topu kornere çıkardı.
18. dakikada Kappel ile ceza sahası içinde verkaç yapan Pinares'in yerden yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 0-1
25. dakikada sol taraftan Aanholt'un kullandığı köşe vuruşunda Nelsson'un kafa vuruşunu kaleci Lis oyun alanı içine çeldi.
30. dakikada sol taraftan içeri giren Aanholt'un ceza sahası içine yerden verdiği pasta Mustafa Muhammed'in şutunda top direkten oyun alanı içine döndü.
32. dakikada ceza sahasına atılan uzun topla içeride buluşan Poko'nun şutunu Muslera oyun alanı içine çeldi.
34. dakikada Marcao'nun pasında sol kanatta topla buluşan Feghouli'nin ceza sahası içine yerden verdiği pasta Halil'in şutunda top ağlara gitti. 1-1
Stat: Nef
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Galatasaray: Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Muhammed
Yedekler: İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Oğulcan Çağlayan, Olimpiu Morutan, Christian Luyindama, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Mbaye Diagne
Teknik Sorumlu: Necati Ateş
Altay: Lis, Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Kazımcan Karataş, Kappel, Poko, Zeki Yıldırım, Rodriguez, Pinares, Bamba
Yedekler: Cihan, Tolga, Serge Aka, Ceyhun, Thaciano, Cem, Erhan Çelenk, Ahmed Rayyan, Paixao, Deniz Kadah
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Goller: Pinares (dk. 18) (Altay), Halil (dk. 34) (Galatasaray)
Sarı kartlar: DeAndre Yedlin (Galatasaray), Pinares (Altay)