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Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 25.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasının kapanış maçında Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


17. dakikada Diagne'nin sol kanattan uzun pasını alan Feghouli'nin ceza sahası dışından çektiği şut, Antalyasporlu Doğukan'a çarparak ağlarla gitti. 1-0


35. dakikada Hakan Özmert'in sağ köşeden kullandığı kornerde ortaya iyi yükselen Bahadır'ın yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunu Muslera güçlükle üstten kornere çeldi.


37. dakikada Onyekuru'nun pasında Diagne'nin ceza sahası çizgisi üzerinden sol ayağıyla çektiği sert şut üstten auta çıktı.


40. dakikada Lyuindama ile girdiği ikili mücadelede topu kapan Duokara'nın sert şutunu Muslera kornere çeldi.



Stat: Türk Telekom


Hakemler: Arda Kardeşler, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz


Galatasaray: Muslera, Mariano, Lyuindama, Marcao, Emre Taşdemir, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Emre Akbaba, Diagne


Yedekler: İsmail, Ahmet, Selçuk, Linnes, Donk, Ömer Bayram, Semih, Muğdat, Yunus, Mitroglou


Teknik Direktör: Fatih Terim


Antalyaspor: Boffin, Celustka, Bahadır, Diego, Chico, Hakan Özmert, Charles, Doğukan, Amilton, Fredy, Doukara


Yedekler: Ferhat, Osman, Zeki, Drole, Yekta, Serdar Özkan, Harun, Ozan, Cissokho, Mevlüt


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Gol: Feghouli (dk. 17) (Galatasaray)


Sarı Kartlar: Ndiaye (Galatasaray), Charles (Antalyaspor)

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