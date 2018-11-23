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Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Atiker Konyaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 13.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada Milosevic'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Jahovic'in kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.


60. dakikada Traore'nin ara pasında Jahovic ceza sahası içi kale önünde topla buluştu. Jahovic'in pasında sağ çaprazdan Ömer Ali'nin yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak yakın direkten oyun alanına döndü.


63. dakikada Feghouli'nin pasında ceza yayı önünde topla buluşan Selçuk'un düzelterek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.


69. dakikada sağ kanattan Mariano'nun yaptığı ortada kale önünde Uğur Demirok'un ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


86. dakikada Eren'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Onyekuru'nun kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Serkan'da kaldı.


87. dakikada Serdar Aziz'in ceza sahası içi sağ çaprazında Skubic'e yaptığı müdahaleyi hakem Hüseyin Göçek, penaltı olarak değerlendirdi.


90. dakikada Skubic'in kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın solundan ağlara gitti. 1-1



Stat: Türk Telekom


Hakemler: Hüseyin Göçek, Mehmet Cem Hanoğlu, Erdem Bayık


Galatasaray: Muslera, Ozan Kabak, Serdar, Maicon, Mariano, Fernando (Celil Yüksel dk. 81 ?), Selçuk (Muğdat dk. 67), Ömer, Feghouli, Onyekuru, Eren


Yedekler: İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Linnes, Yunus Akgün, Nagatomo


Teknik Sorumlu: Levent Şahin


Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Diagne, Uğur Demirok, Ferhat (Hadziahme dk. 80 ?), Jonsson (Fofana dk. 72), Jevtovic, Ömer Ali, Milosevic, Traore, Jahovic (Yatabare dk. 72)


Yedekler: Mahmut Taşkıran, Volkan Fındıklı, Ali Turan, Abro, Vedat Bora, Opanasenko, Mücahit Atalay


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Goller: Uğur Demirok (dk. 69 k.k.) (Galatasaray), Skubic (dk. 90 pen.) (Atiker Konyaspor)


Kırmızı kart: Serdar (dk. 87) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Ozan Kabak (Galatasaray) Traore, Serkan, Hadziahmetovic (Atiker Konyaspor)

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