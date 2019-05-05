Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada ceza sahası içinde paslaşan Galatasaray savunmasında Atiba, Fernando'ya yaptığı baskı sonucu topu kazandı. Ancak tehlikeyi sezen Muslera, kalesini erken terk edip topun sahibi oldu.

23. dakikada gelişen Galatasaray atağında Nagatomo'nun sol çaprazdan gönderdiği pası alan Feghouli'nin sert şutu Caner Erkin'den döndü.

34. dakikadan Feghouli'nin ara pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Onyekuru, Vida'dan sıyrılarak çektiği şutu kaleci Karius çeldi.

36. dakikada Marcao'nun savuma arkasına şişirdiği topu alan Onyekuru'nun şutuna Karius iki hamlede sahip oldu.

38.dakikada Belhanda'nın kullandığı serbest vuruşta arka direkte topa iyi yükselen Donk'un kafa vuruşu üstten auta çıktı.

44. dakikada Beşiktaş yarı sahasında kazanılan taç atışını hızlı kullanan Galatasaray'da Diagne pasını önce Feghouli'ye çıkardı. Feghouli beklemeden pasını Fernando'ya aktardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Brezilyalı futbolcu pasını müsait durumdaki Onyekuru ile buluşturdu. Onyekuru da topu boş kaleye göndererek takımını öne geçirdi. 1-0

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Bülent Yıldırım, Serkan Ok, Asım Yusuf Öz

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Fernando, Feghouli, Onyekuru, Belhanda, Diagne

Yedekler: İsmail, Ahmet, Selçuk, Linnes, Ömer, Emre Akbaba, Semih, Emre Taşdemir, Yunus, Muğdat

Teknik Direktör: Fatih Terim

Beşiktaş: Karius, Gökhan, İsimat-Mirin, Vida, Caner, Atiba, Necip, Dorukhan, Lens, Adem Ljajic, Burak Yılmaz

Yedekler: Utku, Adriano, Quaresma, Oğuzhan, Mustafa Pektemek, Roco, Güven, Muhayer, Kagawa, Larin

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Onyekuru (dk. 44) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Belhanda (Galatasaray), Lens, Caner, Vida, Adem, Gökhan (Beşiktaş)