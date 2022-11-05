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Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 13.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


18. dakikada sağ taraftan Rashica'nın içeri çevirdiği topa arka direkte Barış Alper kafayla indirdi. Icardi'nin gelişine yaptığı yarım vole vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0


28. dakikada Gedson Fernandes, kullandığı serbest vuruşta ortasını içeri yaptı. Arka direkte Saiss'in kafayla indirdiği topa kale önünde Cenk'in yaptığı yarım vole vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1


34. dakikada Oliveira, sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta yerden pasını aktardı. Ön direkte Mertens'in topukla yaptığı vuruşta kaleci Mert, meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Dönen topu sarı-kırmızılı futbolcular kaleye göndermek isterken Beşiktaş savunmasına çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.


45+3. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Mertens'in şutunda meşin yuvarlağı kaleci Mert oyun alanına çeldi.



Stat: Nef


Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan


Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdulkerim Bardakcı, Emre Taşdemir, Torreira, Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Rashica, Mertens, Icardi


Yedekler: Okan Kocuk, Dubois, Emin Bayram, Midtsjo, Berkan Kutlu, Mata, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Gomis, Kazımcan Karataş


Teknik Direktör: Okan Buruk


Beşiktaş: Mert Günok, Rosier (Tayfur Bingöl dk. 40), Tayyip Talha Sanuç, Saiss, Umut Meraş, Fernandes, Souza, Salih Uçan, N'koudou, Cenk Tosun, Weghorst


Yedekler: Ersin Destanoğlu, Emrecan Uzunhan, Wellinton, Dele Alli, Atiba, Redmond, Kerem Atakan Kesgin, Necip Uysal, Muleka


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Goller: Icardi (dk. 18) (Galatasaray), Cenk Tosun (dk. 28) (Beşiktaş)


Sarı kart: Mertens (Galatasaray)

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