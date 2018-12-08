İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 15.

Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Galatasaray, taraftarı önünde Çaykur Rizespor'la karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısını Galatasaray, Rodrigues'in golüyle 1-0 önde kapattı.



Maçtan dakikalar


6. dakikada Onyekuru'nun pasında topla buluşan Rodrigues, sol kanattan ceza sahası içine girerek çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Gökhan topu kornere gönderdi.


8. dakikada savunmanın hatasında topla buluşan Onyekuru ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ancak Gökhan bu pozisyonda da topu kornere çıkardı.


14. dakikada Rizespor'un savunmadan çıkaramadığı topu kapan Onyekuru, müsait durumdaki Rodrigues'e çıkardı. Bu futbolcunun şutu üstten auta gitti.


27. dakikada Boldrin'in soldan kullandığı köşe vuruşunda Samudio'nun kafayla indirdiği topa Muriqi vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.


39. dakikada sol kanattan Rodrigues'in yaptığı ortada topu sırtı kaleye dönük şekilde kontrol eden Onyekuru'nun röveşata vuruşunda kaleci Gökhan son anda topu kornere çeldi.


40. dakikada gelişen Galatasaray atağında savunmanın müdahalesi sonrasında top Selçuk'ta kaldı. Bu futbolcunun pasında Rodrigues topu ağlara gönderdi. 1-0




Stat: Türk Telekom


Hakemler: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan


Galatasaray: Muslera, Mariano, Ahmet Çalık, Ozan, Nagatomo, Selçuk, Onyekuru, Feghouli, Muğdat, Rodrigues, Eren


Yedekler: İsmail, Maicon, Linnes, Ömer, Yunus, Atalay, Gökay, Abdussamed, Ali Yavuz, Celil


Teknik Sorumlular: Levent Şahin - Ümit Davala


Çaykur Rizespor: Gökhan, Orhan, Saadane, Brabec, Mehmet Uslu, Petrucci, Abdullah, Aminu, Boldrin, Samudio, Muriqi


Yedekler: Ujkani, Cihan, Talbi, Robin Yalçın, Gladkyy, Süleyman, Emir Han, Fink, Koray, Eren


Teknik Direktör: Okan Buruk


Gol: Rodrigues (dk. 40) (Galatasaray)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.