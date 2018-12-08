Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Galatasaray, taraftarı önünde Çaykur Rizespor'la karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısını Galatasaray, Rodrigues'in golüyle 1-0 önde kapattı.

Maçtan dakikalar

6. dakikada Onyekuru'nun pasında topla buluşan Rodrigues, sol kanattan ceza sahası içine girerek çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Gökhan topu kornere gönderdi.

8. dakikada savunmanın hatasında topla buluşan Onyekuru ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ancak Gökhan bu pozisyonda da topu kornere çıkardı.

14. dakikada Rizespor'un savunmadan çıkaramadığı topu kapan Onyekuru, müsait durumdaki Rodrigues'e çıkardı. Bu futbolcunun şutu üstten auta gitti.

27. dakikada Boldrin'in soldan kullandığı köşe vuruşunda Samudio'nun kafayla indirdiği topa Muriqi vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

39. dakikada sol kanattan Rodrigues'in yaptığı ortada topu sırtı kaleye dönük şekilde kontrol eden Onyekuru'nun röveşata vuruşunda kaleci Gökhan son anda topu kornere çeldi.

40. dakikada gelişen Galatasaray atağında savunmanın müdahalesi sonrasında top Selçuk'ta kaldı. Bu futbolcunun pasında Rodrigues topu ağlara gönderdi. 1-0

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ahmet Çalık, Ozan, Nagatomo, Selçuk, Onyekuru, Feghouli, Muğdat, Rodrigues, Eren

Yedekler: İsmail, Maicon, Linnes, Ömer, Yunus, Atalay, Gökay, Abdussamed, Ali Yavuz, Celil

Teknik Sorumlular: Levent Şahin - Ümit Davala

Çaykur Rizespor: Gökhan, Orhan, Saadane, Brabec, Mehmet Uslu, Petrucci, Abdullah, Aminu, Boldrin, Samudio, Muriqi

Yedekler: Ujkani, Cihan, Talbi, Robin Yalçın, Gladkyy, Süleyman, Emir Han, Fink, Koray, Eren

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gol: Rodrigues (dk. 40) (Galatasaray)