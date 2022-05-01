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Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - DG Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 35.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, DG Sivasspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı karşılıklı gollerle 1-1 berabere sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada Taylan'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Boey, kale sahasına hareketlenen Gomis'e yerden gönderdi. Bu futbolcunun kayarak vuruşunda top az farkla auta çıktı.


10. dakikada Kerem'in pasıyla soldan ceza sahasına giren Emre Kılınç, penaltı noktası üzerine yerden gönderdi. Bu noktada topla buluşan Gomis düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi. 1-0


38. dakikada sol kanatta topla buluşan Aanholt, kale sahasına hareketlenen Babel'e ortaladı. Hollandalı futbolcu net pozisyonda kafa vuruşunu istediği gibi yapamadı ve top yandan auta çıktı.


43. dakikada soldan son çizgiye inen Uğur Çiftçi'nin yerden ceza sahasına gönderdiği ortada Hakan Arslan kayarak vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak Muslera'dan döndü.


44. dakikada sol kanatta topla buluşan Uğur Çiftçi, arka direğe doğru ortaladı. Savunmanın arkasından yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda skora eşitlik geldi. 1-1



Stat: Nef


Hakemler: Kadir Sağlam, Erdinç Sezertam, Mustafa Sönmez


Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Semih, Patrick van Aanholt, Taylan, Pulgar, Emre Kılınç, Babel, Kerem, Gomis


Yedekler: Jankat, Alpaslan, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, Morutan, Berkan, Cicaldau, Barış Alper, Arda Turan, Halil Dervişoğlu


Teknik Direktör: Domenec Torrent


DG Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Ulvestad, Hakan Arslan, Erdoğan, Fajr, Gradel, Yatabare


Yedekler: Muammer, Isaac Cofie, Goutas, Kayode, Sefa, Camara, Konate, Atakan, Ziya, Özkan


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Goller: Gomis (dk. 10) (Galatasaray), Yatabare (dk. 44) (DG Sivasspor)


Sarı kartlar: Emre Kılınç, Boey (Galatasaray), Fajr (DG Sivasspor)

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