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Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 13.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı karşılıklı gollerle 1-1 berabere sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


11. dakikada Cicaldau'nun araya girmesiyle topu kazanan Kerem Aktürkoğlu bekletmeden ceza sahasına giren Feghouli'yi gördü. Topla buluşan bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda kaleci Berke meşin yuvarlağı kornere gönderdi.


16. dakikada orta sahada topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, sağdan bindiren Morutan'ı gördü. Ceza sahasına yaklaşan bu futbolcunun pasında tekrar topla buluşan Kerem, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. 1-0


20. dakikada Galatasaray savunmasının yükseklik verdiği top ceza sahası dışı sol çaprazında İrfan Can'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun bekletmeden şutunda kaleci Muslera topu kontrol etmeyi başardı.


31. dakikada kendi ceza sahası önünde topla buluşan İrfan Can Kahveci, rakibinden sıyrılıp Galatasaray savunmasının arkasına pasını gönderdi. Orta sahadan hareketlenen Mesut Özil, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda sağ ayağıyla topu ağlara göndermeyi başardı. 1-1



Stat: Ali Sami Yen


Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan


Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Morutan, Feghouli, Cicaldau, Kerem, Halil


Yedekler: İsmail, Taylan, Alpaslan, Babel, Mustafa Muhammed, Oğulcan, Ömer Bayram, Barış Alper, Emre Kılınç, Diagne


Teknik Direktör: Fatih Terim


Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Kim, Novak, Sosa, Mert Hakan, Zajc, Ferdi, İrfan Can, Mesut, Berisha


Yedekler: Ertuğrul, Serdar Aziz, Max Meyer, Diego Rossi, Pelkas, Serdar Dursun, Osayi Samuel, Crespo, Nazım, Szalai


Teknik Direktör: Vitor Pereira


Goller: Kerem (dk. 16) (Galatasaray), Mesut Özil (dk. 31) (Fenerbahçe)


Sarı kartlar: Tisserand, Berke, Mert Hakan, Vitor Pereira (Teknik Direktör) (Fenerbahçe), Berkan, Muslera, Marcao, Fatih Terim (Teknik Direktör) (Galatasaray)

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