Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - FT Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 19.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, FT Antalyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-kırmızılı takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada ceza sahası dışında topu alan Mustafa Muhammed'in yerden şutunu kaleci Boffin kornere çeldi.
9. dakikada Oğulcan'ın sağ taraftan ceza sahası içine açtığı ortada Mustafa Muhammed'in kafa vuruşunu Boffin oyun alanına çıkarttı. Dönen topu alan Nelsson'un vuruşunda meşin yuvarlak Antalyaspor savunmasının müdahalesiyle kornere çıktı.
12. dakikada sağ tarafta topu alan Feghouli'nin ceza sahası içine açtığı ortada Kerem'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
34. dakikada Doğukan'ın ceza sahası içine açtığı ortada top önünde kalan Floranus'un şutunda meşin yuvarlağı İsmail Çipe iki hamlede kontrol etti.
45+1. dakikada Kerem'in sağ tarafa verdiği pasta Feghouli'nin ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 1-0
Stat: Nef
Hakemler: Ali Şansalan, Volkan Ahmet Narinç, Samet Çavuş
Galatasaray: İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Aytaç Kara, Berkan Kutlu, Sofiane Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Mustafa Muhammed
Yedekler: Fatih, Yedlin, Alpaslan Öztürk, Işık Kaan, Assunçao, Ömer Bayram, Morutan, Atalay, Emre Kılınç, Barış Alper Yılmaz
Teknik Sorumlu: Necati Ateş
FT Antalyaspor: Boffin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Floranus, Güray, Bünyamin, Fredy, Amilton, Doğukan, Mukairu
Yedekler: Doğukan, Bahadır, Eren, Nuri Şahin, Milosevic, Hakan Özmert, Wright, Crivelli, Ghacha, Gökdeniz
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Gol: Feghouli (dk. 45+1) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Naldo (Antalyaspor), Aytaç (Galatasaray)