Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla üst üste 14 maçını kazandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada rakibinden sıyrılan Rashica, sağ çaprazdan ceza sahası içine koşu yapan Zaniolo'nun önüne pasını aktardı. Zaniolo, tek vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

63. dakikada Sacha Boey'in sağ taraftan ortasında Icardi penaltı noktası üzerinde topu kontrol edemedi. Topu önünde bulan Kerem'in şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak oyun alanına döndü.

90+8. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşu kullanan Sergio Oliverira'nın şutunda top uzak direğin dibinden dışarı gitti.

Stat: Nef

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy

Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Sam Adekugbe, Lucas Torreira (Berkan Kutlu dk. 72), Sergio Oliveira, Yunus Akgün (Nicolo Zaniolo dk. 46), Juan Mata (Milot Rashica dk. 22), Kerem Aktürkoğlu (Barış Alper Yılmaz dk. 71), Mauro Icardi (Bafetimbi Gomis dk. 90 ?)

Yedekler: Okan Kocuk, Leo Dubois, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Kazımcan Karataş

Teknik Direktör: Okan Buruk

Kasımpaşa: Günay Güvenç, Fabiano, Ryan Donk, Djilobodji, Yasin Özcan (Florent Hadergjonaj dk. 73), Mickael Tırpan (Aytaç Kara dk. 82 ?), Mickael Malsa (Ali Nojedeh dk. 72), Haris Hajradinovic, Mamadou Fall, Mounir Chouiar (Ahmet Engin dk. 90+2 ?), Fode Koita (Ali Demirel dk. 82 ?)

Yedekler: Erdem Canpolat, Tunay Torun, Tarkan Serbest, Gökhan Gül, Berat Kalkan

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Gol: Zaniolo (dk. 57) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Malsa, Tırpan (Kasımpaşa), Torreira, Nelsson, Zaniolo (Galatasaray)